8 Ekim'de boşaltılacak Hasankeyf'te eylem ve etkinlik yasağı

Ilısu Barajı nedeniyle 8 Ekim'de boşaltılacağı belirtilen 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'te 15 gün süreyle eylem ve etkinliklere yasak getirildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Hasankeyf Kaymakamlığı, Ilısu Barajı nedeniyle 8 Ekim’den sonra boşaltılması beklenen 12 bin yıllık tarihe sahip ilçede düzenlenecek eylem ve etkinliklere ilişkin yasak kararı aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 26 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında Hasankeyf’te yapılacak eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “İlçemiz dâhilinde ‘açık kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma el ilanı ve benzeri’ eylem etkinlikleri 26.09.2019-10.10.2019 tarihleri arasında, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilecektir” denildi.