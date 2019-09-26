Rapçi Khontkar'a 4 yıl 2 ay hapis cezası

Sosyal medya hesabından mahkemenin kararını duyuran Dinç, "Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı... Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi... 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık..." ifadelerini kullandı.
Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı... Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi... 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık... 👏🏻🤷🏻♂️ #FREEHIPHOP 💯🙏🏻— Barry Allen (@Khontkar) September 26, 2019
Rapçi Khontkar'ın aldığı cezanın ardından sosyal medyada etiket çalışması yapıldı. 'Uyuşturucuya özendirme ve barındırma' gibi suçlardan daha önce hapis yatan Dinç'in aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına tepki olarak #freekhontkar şeklinde etiket açıldı.
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