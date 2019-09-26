Deprem sırasında bir vatandaşın elinde çay bardağıyla kaçtığı video sosyal medyanın gündeminde

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sırasında bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdığı anlar sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sırasında İstanbul'da bulunan bir vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Paniğe kapıldığı anlaşılan vatandaş, binadan elindeki çay bardağıyla kaçtı.

Deprem sırasında bir vatandaşın elinde çay bardağıyla kaçtığı anlar sosyal medyanın gündemindehttps://t.co/WnArN9atJi pic.twitter.com/4WcymWfafq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2019

​Söz konusu video, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.