Şanlıurfa'da bir iş yerinden yarım tonluk döner ikramı

Şanlıurfa’da bir iş yeri, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara bedava döner dağıtacağını açıkladı. Bunu duyan vatandaşlar, ikramı almak üzere dönercinin önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

© AA / Restoran şefi: Dışarıda döner, köfte, lahmacun yemeyin

İş yeri sorumlusu Ahmet Başçı, “Vatandaşımızdan kazandığımızı vatandaşımıza ikram etmek için her ilde her gün yarım ton yani 500 kilogramlık dönerimizi tüm vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Şanlıurfalılarımız için bugüne özel yarım tonluk dönerimiz var, herkese afiyet olsun” dedi.

Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan iş yerine teşekkür etti. Yarım ton dönerin yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.