'Depremin ardından Zeytinburnu meydanında toplanan vatandaşlar alandan çıkarıldı'

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoya göre, Zeytinburnu Meydanı’nın yöresel ürün satışı için kurulan stantlara kiralanması nedeniyle görevlilerden biri vatandaşları alandan çıkarmaya çalıştı.

Merkez üssü Silivri olan 5.8'lik depremin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşlar sokaklara döküldü. Zeytinburnu'nda deprem nedeniyle sokağa çıkan vatandaşların sığındığı alanlardan biri Zeytinburnu Meydanı oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoya göre, belediye Zeytinburnu Meydanı’nı yöresel ürün satışı için kurulan stantlara kiraladığı için görevlilerden biri vatandaşları alandan çıkarmaya çalıştı.

Olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul #deprem gerçeğine ne kadar hazır?



Deprem toplanma alanları AVM olunca, insanlar meydanlara sığınıyor!



Ama belediye Zeytinburnu Meydanı’nı yöresel ürün satanlara kiraladığından genci, yaşlısı kovuluyor!



Bu insanlar ne yapacak? pic.twitter.com/lKSCSJsIzR — Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) September 26, 2019

​