Silivri açıklarında bir deprem dalgası daha: Kandilli büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı

Konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi'nin ilk yaptığı paylaşım şöyle:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 26, 2019
MARMARA DENIZI https://t.co/fI9ry8VqJY
26.09.2019, 23:02:40 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 11.7 km#Kandilli
İkinci paylaşımda ise 23:20'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 26, 2019
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/882GiGoYpJ
26.09.2019, 23:20:18 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 12.7 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre ise, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21.16 kilometre uzaklıkta ve 7.02 kilometre derinlikte yaşandı.
Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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