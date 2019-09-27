Deprem uzmanından açıklama: Komşu fayları tetikleyebilir

“MARMARA’DAKİ FAYIN ÇANAKKALE İLE DOĞRUDAN İLGİLİ YOK”
Perinçek açıklamasının devamında, “Soru; Marmara’da olan deprem Karabiga-Çan-Bayramiç dolayındaki fayları tetikler mi? Hayır tetiklemez. Zira buradaki faylar ile Marmara'daki fayların doğrudan ilişkisi yok. Çan Bayramiç dolayındaki fay zonunda 282 yıldır 7 ve 7’den büyük deprem olmuyor. Bu alanda yeterli enerji birikti. Ben şahsen Çanakkale'deki büyük depremin İstanbul'da beklenen büyük depremden önce olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
“SAĞLAM OLMAYAN BİNALARDAN UZAK DURUN”
Vatandaşlara depreme dayanıksız olan binalardan uzak kalmaları konusunda da uyarıda bulunan Perinçek, “Yetkililere hiçbir önerim yok. Neden yok? Uyarı yapmaktan usandım, onlar kulaklarını kapamaktan usanmadı. Bugüne kadar yetkilileri Biga-Çan-Bayramiç için belki 10 kez uyardım. 11. kez uyarmanın bir faydası yok. Halkımıza uyarım ise yaşadıkları alanda deprem olduğunda ardından ana deprem gelebilir düşüncesiyle sağlam olmayan binalardan uzaklaşsınlar” şeklinde konuştu.
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