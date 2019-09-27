Fatih Altaylı'dan GSM operatörlerine tepki: Eğer depremde bir halta yaramıyorsanız, ne zaman yarayacaksınız?

Altaylı: Eğer depremde bir halta yaramıyorsanız, ne zaman yarayacaksınız? Yıllardır cebindeki parasını aldığınız şu halkı adam yerine koyun, 'Kardeşim biz bundan, bundan dolayı yapamadık, yarın düzelteceğiz' deyin. Tam anlamıyla çuvalladınız, rezil oldunuz https://t.co/J9D0sGKCrk pic.twitter.com/gm4ftgdDpm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2019

Altaylı'nın kullandığı ifadeler şöyle: "Telefon bize lazım ve bu depremde lazım. Yani bundan geyik yapmak, tamam, hoş, güzel. Ama depremde can için önemli. Eğer depremde bir halta yaramıyorsanız, ne zaman yarayacaksınız? Çıkın bari iki satır açıklama yapın. Yıllardır cebindeki parasını aldığınız şu halkı adam yerine koyun. 'Kardeşim biz bundan, bundan dolayı yapamadık. Yarın düzelteceğiz' deyin, 'Seneye düzelteceğiz' deyin. Bir şey deyin. Bunca insan eşine, dostuna, sevdiğine, çoluğuna, çocuğuna ulaşamadı. Tam anlamıyla çuvalladınız, rezil oldunuz. Çok büyük konuştunuz, 'Teknolojide böyleyiz' diye. Bir halt olmadığınız ortaya çıktı. Şu kadarcık bir sallantıda hepiniz devrildiniz, kartondan evler gibi."

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