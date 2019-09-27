İstanbul'da depremden korkan bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi: Allah'tan gelen bir şey

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün saat 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, birçok ilçede parklar ve açık alanlara çadır kurdu.

Çadırları bulunmayan vatandaşlar da evlerinden getirdikleri halı ve battaniyelerin üzerine oturarak sabah olmasını bekledi.

Küçükçekmece Halkalı'daki Hayat Parkı'na gelen vatandaşlar, buldukları boş alanlara halı ve battaniye sererek, geceyi geçirmeye çalıştı.

Ailesiyle parkta bekleyen Ali Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra ailece eve girmeye çekindiklerini belirterek, "Gündüz yaşanan sarsıntıda ailece evdeydik. Çoluk çocuk tedirgin oldu ama geçti. Allah'tan gelen bir şey. Bizim önlemimiz bu. Yastığımızı, battaniyemizi aldık, geldik. Sabaha kadar buradayız. İşe gidecek olan da var olmayan da var. Geceyi mecburen burada geçireceğiz" diye konuştu.

Bahçelievler Yenibosna'daki Kuleli Parkı'nda da bazı ilçe sakinlerinin bekleyişleri devam ediyor. Ayrıca otomobilleriyle alana gelen bazı kişilerin araç içerisinde uyuyarak zaman geçirdikleri görülüyor.

Parkta bekleyen Zeliha Kaya, hayatında ilk kez deprem yaşadığını anlatarak, "Öğlen sıralarında oturuyorduk evimizde, sarsıntı oldu, çok korktuk. İlk defa böyle bir depremle karşı karşıya geldik. Bu gece sıralarında da bir sarsıntı beklenildiği için biz de kendimizi parka atmak zorunda kaldık. Bu gece parkta yatmaya karar verdik." dedi.

Evlerinde herhangi bir hasar bulunmadığını söyleyen Kaya, yeni bir deprem olmasından korktukları için parkta kalmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Geceyi dışarıda geçirmeyi tercih eden bazı Güngörenliler de yanlarında getirdikleri battaniyelere sarılarak, gün doğumunu bekledi.

Türk Kızılay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de kent genelinde parklarda ve açık alanlarda bekleyen vatandaşlara yiyecek ve su dağıttı.

Polis ekipleri ise halkın toplandığı alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için devriye görevi yaptı.