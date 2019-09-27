Yeni Şafak yazarı: Asıl deprem GSM operatörlerinin çökmesi oldu, şaka gibiydiler

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, dün yaşanan depremin ardından yaşanan iletişim problemleri üzerine GSM şirketlerini eleştirerek "Asıl deprem GSM operatörlerinin çökmesi oldu, depremin şakası yok ama GSM şirketleri şaka gibiydiler" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 'Deprem’e hazırlıklı mıyız?' başlıklı bugünkü yazısında dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörlerinin çökmesine tepki gösterdi.

"GSM şirketleri, vahşî kapitalizmin bütün özelliklerini gösteriyorlar" diyen Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Dünkü depremde asıl 'deprem' GSM operatörlerinin resmen çökmesi oldu! Deprem’in şakası yok ama GSM şirketleri şaka gibiydiler! En fazla ihtiyacımız olduğu anda bir işe yaramayan telefon şirketleri ne işe yarar gerçekten, diye sormadan edemiyor insan!

Burada yeri geldi, mutlaka vurgulamak boynumuzun borcu: GSM şirketleri, vahşî kapitalizmin bütün özelliklerini gösteriyorlar: Fena halde semirdiler; hem çok iyi hizmet verip vermedikleri tartışabilir hem de özellikle bakım işlerinde tam anlamıyla vurdumduymazlar!

Ama reklamlara inanılmaz masraf yapıyorlar: Asıl israfı bunlar yapıyorlar!"