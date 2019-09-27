Özkök'ten depremde yıkılan minareler için öneri: Onartmayalım, nasılsa başkası 50 metre öteye bir cami daha yaptıracak

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dün İstanbul'da yaşanan depremde Avclıar ile Sarıyer'de yıkılan minareler hakkında "Bence onartmayalım o minareyi, nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, dün İstanbul'da 5.8 şiddetinde yaşanan depremde Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde yıkılan cami minarelerinin onarılmaması gerektiğini savundu.

"Özellikle İstanbul’da başlayan, 60-70 metrelik orantısız, ölçüsüz minare furyası sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur. Buyurun ilk sonucu" diyen Özkök, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bence onartmayalım o minareyi...

Hep öyle dursun...

Nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak...

Hiç olmazsa estetik, fizik, mekanik bir ölçü olur."