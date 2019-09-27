Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hasarlı bina sayısı 473

Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıları değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi:

#Canlı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/n43NuJ3KnB — AA Canlı (@AACanli) September 27, 2019

* İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4.1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık​.

* AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar.

* Yine hasar ihbarı yapılan 55 okulumuz var. Bunların tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul için de bugün için bu okullarımızda tatil ilan edilmiştir. Diğer geriye kalan 7 bin 46 okulumuzda yine dün ifade ettiğimiz gibi eğitime ara verilecek bur bulguya rastlanılmamıştır. Bu 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız'la birlikte çalışmaları sürdürmekte ve 3 gün içerisinde bunların durumuyla ilgili nihai sonuca ulaşılacak. Tekrar açıklama yapıyor olacağız onunla ilgili.

* Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır.