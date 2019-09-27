Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hasarlı bina sayısı 473

Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıları değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/n43NuJ3KnB— AA Canlı (@AACanli) September 27, 2019
* İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4.1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık.
* AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar.
* Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır.
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