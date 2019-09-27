Sarıkaya: Dışişleri Bakanlığı, CHP'nin Suriye Konferansı içinTürkiye'ye gelecek iki isme vize vermedi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Dışişleri Bakanlığı tarafından CHP’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği Suriye Konferansı’na Baas Partisi’nden gelecek iki isme vize verilmediğini yazdı.

Sarıkaya, 'CHP’nin Şam konuklarına Dışişleri’nden vize vetosu' başlıklı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir hükümetten talep ettiği Suriye Konferansının sonunda Tarabya Otel'de gerçekleşeceğini yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi konferansa PYD / PKK’yı temsilen bir davetli olmadığını söyleyen Sarıkaya yazısında, AB Temsilciliğinden Berger'in toplantıya katılmayacağını duyurduğunu, al-Wehta Basın Vakfı Başkanı Khalaf el Maftah'ın da gelmekten vazgeçtiğini belirtti.

İkili yerine Baas Partisi'nden iki isim önerdildiğini söyleyen Sarıkaya, ancak onlara da Dışişleri tarafından vize verilmediğini ifade etti:

"Şam yönetimi lideri Esad’ın sağ kolu El Maftah gelmekten vazgeçmiş. Yerine Baas Partisi tarafından iki isim önerilmiş. Bunlardan biri geçmişte Türkiye’de gazeteci ve diplomat olarak çalışmış bir isim. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu iki yeni ismin gelmesine olumlu bakmamış ve vizelerine onay vermemiş; yuani veto etmiş.Onların yerine yeni birini de Baas Partisi, yani Şam, önermekten vazgeçmiş."