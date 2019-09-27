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13:40 27 Eylül 2019
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    Erdoğan'ın BM'de anlattığı Güvenli Bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu’nda anlattığı güvenli bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyinde, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

    © AA / Erçin Top
    Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda "Tüm ülkeleri Suriye ile ilgili çabalarımızı desteklemeye çağırıyorum" diyerek çağrı yapmıştı.

    Erdoğan, "Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır" demişti.

    TRTHaber’in aktardığına göre Erdoğan'ın açıkladığı güvenli bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı.

    ​Plana göre, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

    HER HANEYE ARAZİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 1 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ

    Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.

    HASTANE, SPOR ALANLARI, SOSYAL TESİSLER...

    Kiriakos Miçotakis
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın güvenli bölge önerisini eleştirdi: ABD ve Avrupa da onay vermez
    İlçelerin her birinde ortalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar projelendirilecek.

    1 köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82.6 milyon metrekare, 1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare, toplamda 92.6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca tarımsal amaçlı arazi dağıtım için ise 140 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç var.

    200 BİN KONUT YABANCI FONLARLA OLUŞTURULACAK

    Her bir köyde bin konut, 140 köyde 140 bin konut. Her bir ilçede 6 bin konut, 10 ilçede 60 bin konut olmak üzere toplam 200 bin konut yabancı fonlarla oluşturulacak.

    1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400 bin lira tutuyor. Yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması halinde maliyet de bu oranda artacak.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenli bölge, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye
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