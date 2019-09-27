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13:40 27 Eylül 2019
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    Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek

    © Sputnik / Ruslan Krivobok
    Türkiye
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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.

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    © Fotoğraf : Pixabay
    Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir: Sosyal medyada kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelebilirsiniz
    Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere, birçok hak tanındığı belirtildi.

    Anayasa ile kişilere, "kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı" tanındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin otomatik sistemlerle analiziyle kişinin aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu vurgulandı.

    Verilerin otomatik sistemlerle analiz edilerek, oluşturulan profillerin de kişisel veri kapsamında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, profilleme işlemiyle elde edilen sonuçların kişinin lehine veya aleyhine olabildiğinin altı çizildi.

    Kanunun, kişinin aleyhine sonuçların ortaya çıkması halinde kişinin itiraz hakkını gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kişinin haberi dahi olmadan belirli bir kategoriye dahil edilmesi ve kendisi hakkında birtakım varsayımlara dayanılarak karar verilmesi, kişilik hakkıyla bağdaşmayabilir. Dolayısıyla veri sorumlusu, ilgili kişinin talebi halinde yapılan işlem hakkında açıklama yapmak durumundadır. Kişiler, hakları doğrultusunda, ilk olarak veri sorumlusuna başvurmalıdır. Çünkü, kanuna göre veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilememektedir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin başvurusunu en kısa sürede ve en geç 30 günde sonuçlandırmalı ve bu süre zarfında sonucun gerekçesini de açıklayarak ilgili kişiye bildirmelidir. İkinci aşamadaysa başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması halinde ilgili kişi, Kurula şikayet hakkını kullanabilir. Özetle; Kanun açısından veri sorumlusuna başvuru zorunlu, Kurula şikayet ise ilgili kişinin isteğine bağlıdır."

    Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenlerin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na dilekçe ile başvurmaları veya elektronik imza ile mail atmaları gerekiyor. 

    Etiketler:
    Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel veri
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