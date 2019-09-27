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13:39 27 Eylül 2019
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    Haydarpaşa Garı

    Ulaştırma Bakanlığı İBB'yi Haydarpaşa Garı ihalesinde istemedi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    TCDD’nin Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümlerini kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya vermek için 4 Ekim’de düzenleyeceği ihaleye katılacaklarını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Ulaştırma Bakanlığı’ndan itiraz geldi.

    Haydarpaşa Garı
    © Fotoğraf : DHA
    TCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya vermek için ihale düzenleyecek
    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarihi Haydarpaşa Garı'nın ve Sirkeci Garı'nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini 'kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere' kiralamak için 4 Ekim'de ihaleye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da söz konusu ihaleye katılacaklarını açıklayarak "Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Harem'e Haydarpaşa'yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz" demişti.

    'İBB'NİN KATILIMI CAYDIRICI OLUR'

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ulaştırma ve AltYapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine dikkat çeken bir açıklama yaparak İBB'nin ihaleye katılmasını uygun bulmadığını duyurdu.

    Açıklamada "Söz konusu ihale şartında, 'ihale sonrasında işletme için gerekli olan işyeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır' maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İBB'nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğalgaz bağlatılması gibi işlerin Büyükşehir Belediyelerinde, işyeri açma ve işletme izinlerinin ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır" denildi.

    'BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI HUKUKA AYKIRI'

    Haydar Paşa Garı'nda 30 Ağustos mapping gösterisi
    © AA /
    Haydar Paşa Garı'nda 30 Ağustos 'mapping' gösterisi
    İBB'nin 4 Ekim günü her koşulda bu ihaleye girerek teklif vereceği öğrenildi.

    İBB Sözcüsü Murat Ongun, bakanlığın açıklamasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek "Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada İBB ya da iştiraklerinin ihaleye girmesinin ihalede rekabet ilkesini zedeleyeceği iddia ediliyor. Tam tersine; yapılan bu açıklama 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 2. maddesinde yer alan ihalelerin 'açıklık ve rekabet ilkelerine' aykırılık oluşturmaktadır. Kamu tüzel kişiliğine haiz olan büyükşehir belediyemiz ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi iştiraklerimiz serbest iradeleri ile ihale şartnamesinde belirtilen şartları taşımaları halinde ihaleye girmelerinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Yapılan açıklama ile varılan hukuki niteleme ancak bir yargı merciinin varabileceği nitelikte olup ihaleyi yapan idarece yapılması açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Hem ihale hukuku açısından hem de genel hukuk kaideleri bakımından yapılan açıklama bir hukuk devletinde olmaması gereken talihsiz bir açıklamadır. Bu açıklamanın motivasyonu nedir bu da merak konusu" dedi.

    İHALE ŞARTNAMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

    Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin TL teminatın bankaya yatırılması gerekirken, kiralama süresi 15 yıl olarak belirlendi.

    Ayrıca, ihale şartnamesinde yer alan maddeye göre, 'Şartnamede yer alan o maddeye göre ihaleye katılacak isteklinin tüzel kişilik olması halinde “son 5 yıl içinde ‘dijital, kültürel ve sanatsal' faaliyetlerde bulunduğuna dair en az 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi sunması ve envanterinde en az 20 milyon tutarında dijital ekipman barındırması ve bu ekipmanlar için 5 milyon TL tutarında süresiz banka teminat mektubu vermesi' gerekiyor.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İBB, TCDD, Haydarpaşa Garı
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