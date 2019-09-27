Kayıt
13:39 27 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Bakan Ersoy Türkiye'nin 2023 yılı turizm stratejisini açıkladı: Hedef 75 milyon turist

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı turizm stratejisini açıkladı. Bakan Ersoy hedeflenen turist sayısının 75 milyondan fazla, turizm gelirlerinin ise 65 milyar dolar olduğunu söyledi. Toplantıda 2020 yılında Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak reklam filmi de ilk kez gösterildi.

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Thomas Cook' açıklaması: 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçecek
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül 'Dünya Turizm Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı.

    '65 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ'

    Bakan Ersoy, 2023 stratejisinde hedeflenen turist sayısını ve gelirini açıkladı.

    Ersoy, "Türkiye, günümüz turistlerinin değişen beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası. 2023 Turizm Stratejisi'nde ortaya konan yeni stratejileri uygulamaya geçirerek ülkemizi, ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız. 2023 yılında ülkemizi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu, turist başına ortalama harcamayı artırıp ve ortalama geceleme sayısını 9,9'dan 10'a çıkararak, gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz" dedi.

    Ersoy şöyle devam etti:

    "Dünya genelinde turizmde rakibimiz olan ülkelerde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren turizm tanıtım ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirilmiştir. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı mümkün kılınmış, bütçe imkanlarının genişletilmesi ile de sürdürülebilir ve etkin tanıtımın önü açılmıştır. 2018 yılında 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini, 2019 yılında ortaya koyduğumuz politika değişikliği ile 72 milyon dolara çıkardık.

    TURİZM VE TANITIM AJANSI KURULACAK

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Thomas Cook' açıklaması: 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçecek
    2020 yılında ise Bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz. Turizmde rakibimiz olan ülkelerin uzun yıllardır yaptıkları yatırımlarla ortaya koydukları çalışmalar için kullandıkları büyük tanıtım bütçelerine oranla var olan açığımızı her yıl yapacağımız artışlarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimizi arttıracak, gelirlerimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi büyüteceğiz"

    Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan Türkiye tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

    THOMAS COOK AÇIKLAMASI

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin
    Ersoy ayrıca, Thomas Cook'un tasfiyesinden Türkiye'nin en az şekilde etkilenmesi için buradan boşalacak kapasiteyi doldurmak amacıyla EasyJet EZJL.IS , Jet2 ve British Airways'in Türkiye'nin tatil beldelerine ek kapasite yaratmaları konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

    Ersoy, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, kamuoyunda Thomas Cook'tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek, "Biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz... EasyJet önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bizim farklı noktalarımıza gidiş dönüş 700,000 koltuk yani 350,000 kişilik ek kapasite başlatma taahhüdü verdi. Salı günü de Türkiye'ye geliyorlar. Bütün bu konuştuklarımızı masaya yatıracağız, yazılı bir ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu artırmak, cesaretlendirmek için üzerimize düşen gereken destekleri katkıları vereceğiz" dedi ve ekledi:

    "İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu Jet2 ile de zaten uzun süredir görüşüyorduk. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. (CEO) Steve Heapy Pazartesi günü geliyor. Türkiye'ye olan kapasitelerini ne kadar artıracaklarını Pazartesi günü masaya yatırıp kağıda döküyoruz. Kapasitelerini ciddi oranda artırmayı kabul ettiler. Yazı da beklemiyorlar. Ekim ayı itibarıyla mevcut destinasyonlarındaki uçuş sayılarını artırmaya başlayacaklar."

    Türkiye kapasitesini artırmak için mutabık kaldıkları bir diğer havayolunun da British Airways olduğunu belirten Ersoy şöyle konuştu:

    "British Airways ile de görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Pazartesi günü toplantı yapacağız, yetkilileri Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki sene itibarıyla, haftalık 3 sefer uçuyordu, haftalık 6 sefer Dalaman uçuşlarını başlatma kararı aldı. Aynı zamanda önümüzdeki yaz sezonu itibarıyla Antalya'ya başlangıç itibarıyla haftalık önce 3 sefer sonrasında 6 sefere çıkmak üzere sefer koyması konusunda mutabık kaldık. Pazartesi detayları konuşup sefer sayılarını ve motivasyonlarını artırmak için katkılar yapacağımızı kağıda döküp sonuca bağlamış olacağız."

    Thomas Cook'tan doğacak boşluğu doldurmak için yerli havayolları ile de çalıştıklarını belirten Ersoy, özellikle İngiliz turistler için çok önemli bir destinasyon olan Dalaman'a hem THY THYAO.IS hem de SunExpress'in günlük olarak birer ek sefer koyacaklarını söyledi.

    Etiketler:
    Thomas Cook, plan, Açıklama, Mehmet Nuri Ersoy, Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuni Gölü, 10 milyar ton tuz rezervi ile de dikkat çekiyor.
    Bolivya’nın doğa harikası Uyuni Tuz Gölü’nün nefes kesen manzaraları
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet