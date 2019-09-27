Kayıt
13:39 27 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren M.B

    Akademisyen Ceren Damar'la ilişkisi olduğunu iddia eden sanık, kanıt sorulunca 'Fotojenik değilim' yanıtını verdi

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Ankara'da Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldürdüğü suçlamasıyla öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in yargılanmasına başlandı. Şener'le ilişkisi olduğunu iddia eden sanığa elinde kanıt olarak fotoğraf olup olmadığı sorulunca "Kendimi fotojenik bulmuyorum" diye yanıt verdi.

    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

    İstanbul Üniversitesi
    © AA /
    YÖK, Ceren Damar cinayetinin ardından üniversitelerde güvenlik önlemlerini artırıyor
    09.30’da başlaması beklenen duruşma yoğun katılım nedeniyle saat 10’da başlayabildi.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, duruşma sanığın kimlik tespitinin yapılmasının ardından katılma taleplerinin alınmasıyla başladı. Ardından katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet’in savunmasının alınmasına başladı. İlk ifadesinde kopya çekerken yakalandığı ve hakkında tutanak tutulduğu için cinayeti işlediğini itiraf eden katil zanlısı Hikmet, mahkemede ifadesini değiştirdi.

    İFADE DEĞİŞTİRDİ: 'İLİŞKİMİZ VARDI'

    Kendi el yazısıyla kaleme aldığı 10 sayfalık ifadesini okumaya başladı. Katil zanlısı, Şenel’in “İlişkileri olduğunu ve Şenel’den uzak durduğu için hakkında kopya işlemi yapıldığını’ iddia etti. Şenel’in danışman hocalık görevini kötüye kullandığını öne süren katil zanlısı, cinnet getirmesi sonucu cinayeti işlediğini savundu. Katil zanlısı Damar ile ilişkisi olduğunu iddia etmesine rağmen mahkemeye bir fotoğraf sunamamasını ise “Kendimi fotojenik bulmuyorum” diye açıklamaya çalıştı.Katil zanlısının Ceren Damar hakkındaki iddialarına salonda bulunanlar tepki gösterdi.

    Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren M.B
    © AA / Emin Sansar
    Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığa 'kız arkadaşını tehdit'ten dava açılmış
    BABA DAMAR: 'BECERİKSİZ SENARYO'

    Katil zanlısının savunmasının alınmasının ardından Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar’ın beyanını aldı. Katil zanlısına tepki gösteren Baba Damar, “Affınıza sığınarak adalet tecelli etti, demiyorum. Zalim hak ettiği cezayı aldığında adalet tecelli edecektir. Akıl hocasına da teşekkür ediyorum. Bu kadar beceriksiz bir senaryo yazdığı için” ifadelerini kullandı.

    CEREN DAMAR'IN EŞİ: 'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

    Eşinin tanımadığı öğrencilerin bile hakkını koruyarak canını verdiğini ifade eden Levent Şenel, şunları söyledi:

    Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren M.B
    © AA / Emin Sansar
    Akademisyen Ceren Damar'ın katili, cinayetten dört ay sonra ifadesini değiştirdi: İlişkimiz vardı
    "Son dersini Türkiye'ye vermiştir. Tanımadığı insanların hakkını korumak için bunu yapmıştır. Eşimle gurur duyuyorum bedenen yanımızda olmayabilir fikirleri ve duruşuyla tüm Türkiye'nin yanındadır. İnsanlar çocuklarına Ceren adını verirken gurur duyacaklar. Sen Ceren hocayı öldüremedin, bir kişiyi öldürdüğünü sanıyorsun binlerce Ceren hoca burada bekliyor. Türk yargısını yanıltamayacağın gibi son nefesini verdiğinde Allah'ı da yanıltamazsın, ahirete gittiğinde orada seni ilk kimin karşılayacağını biliyorsun. Ceren Damar Şenel orada seni bekliyor olacak. Acım ve ızdırabım en ufak şekilde azalmamıştır. Bu şahıstan şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum."  

    ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

    Ceren Damar
    © Fotoğraf : DHA
    Ceren Damar'ın öldürülmesinin ardından Çankaya Üniversitesi'nden 'güvenlik açığı' iddialarına yanıt
    Duruşma öncesi Ankara Adliyesi Sıhhiye Yerleşkesi önünde Ceren Damar Şenel'in annesi Feyzen, babası Mustafa ve eşi Levent Şenel, yakınları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, kadın meclisi üyeleri toplandı. Kadınlar, 'Damar Şenel için adalet istiyoruz' pazılı pankart açtı. Ceren'in annesi Feyzen Şenel, gözyaşlarını tutamadı

    Şenel'in babası Mustafa Damar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün buraya Ceren Damar Şenel´in bir cani, bir canavar tarafından iki el silahla vurularak yere yığılmasına rağmen 28,5 santim özel üretilmiş bıçakla bir bıçak darbesi, iki bıçak darbesi...17 bıçak darbesi ile sırtından kalleşçe vurarak katleden bir canavarın bir mahlukun davasını görmeye geldik" diye konuştu. Açıklamanın ardından Şenel´in ailesi ve yakınları, duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi.

     

    Etiketler:
    Evlilik, öğretim görevlisi, ilişki, Ceren Damar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuni Gölü, 10 milyar ton tuz rezervi ile de dikkat çekiyor.
    Bolivya’nın doğa harikası Uyuni Tuz Gölü’nün nefes kesen manzaraları
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet