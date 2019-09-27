Kandilli Rasathanesi: Beklenen depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama git gide sona yaklaşıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dün İstanbul'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Özener, beklenen Marmara depremine ilişkin "Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama git gide sona yaklaşıyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan İstanbul depremiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

"Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz" diyen Özener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

5.7 ve 4.7 depremlerinin olduğu yer ana fayın kuzeyinde, bundan sonra olan depremler güneye doğuya doğru ilerlemiş. 4.4 şokun da ana fayın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Kandilli Rasathanesi olarak yaptığımız şey, bu şokları izlemek ve gelişimlerini takip etmek.

7/24 saat görev yapan Kandilli Rasathanesi, tüm Türkiye'deki sarsıntıları izliyor ve bunların ne tarafa doğru hareket ettiğini tahmin ediyor. Herhangi bir ekstra durum olduğunda, belki başka koşullar oluşturabilir, bunları net olarak gözlemlememiz gerekiyor.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Deprem için herkes tarafından alınabilecek önlemler var. Depremin büyüklüğü ve zamanı konularının halk önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum.

Bir enerji yaklaşıyor ancak depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla her zaman deprem olacakmış gibi önlem almamız gerekiyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz. Beklenen Marmara depreminin 7'nin üzerinde olacağı bilimsel bir gerçek.

#Deprem hareketliliği sürüyor mu?

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Depremlerin ne tarafa hareket ettiğini izliyoruz pic.twitter.com/8OGCR5gzU4 — Habertürk (@Haberturk) September 27, 2019

​