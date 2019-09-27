Kandilli Rasathanesi: Beklenen depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama git gide sona yaklaşıyoruz

"Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz" diyen Özener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:
- 5.7 ve 4.7 depremlerinin olduğu yer ana fayın kuzeyinde, bundan sonra olan depremler güneye doğuya doğru ilerlemiş. 4.4 şokun da ana fayın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Kandilli Rasathanesi olarak yaptığımız şey, bu şokları izlemek ve gelişimlerini takip etmek.
- 7/24 saat görev yapan Kandilli Rasathanesi, tüm Türkiye'deki sarsıntıları izliyor ve bunların ne tarafa doğru hareket ettiğini tahmin ediyor. Herhangi bir ekstra durum olduğunda, belki başka koşullar oluşturabilir, bunları net olarak gözlemlememiz gerekiyor.
- Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Deprem için herkes tarafından alınabilecek önlemler var. Depremin büyüklüğü ve zamanı konularının halk önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum.
- Bir enerji yaklaşıyor ancak depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla her zaman deprem olacakmış gibi önlem almamız gerekiyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz. Beklenen Marmara depreminin 7'nin üzerinde olacağı bilimsel bir gerçek.
#Deprem hareketliliği sürüyor mu?— Habertürk (@Haberturk) September 27, 2019
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Depremlerin ne tarafa hareket ettiğini izliyoruz pic.twitter.com/8OGCR5gzU4
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