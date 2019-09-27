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16:42 27 Eylül 2019
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    TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz raporu kadük olmuş

    © AA / TBMM / Mustafa Aktaş
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun TBMM Başkanlığına sunulduğu ancak ortadan kaybolduğu yönündeki iddialara "Söz konusu rapor dönem içinde tamamlanmadığı için kadük olmuş" diyerek cevap verdi.

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    © REUTERS / Greg Savoy
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    Mustafa Şentop, AA muhabirinin, "FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun Meclis Başkanlığına sunulduğu, raporun kaybolduğu, Meclis Başkanlığının, olan bir rapora 'yok' dediği" yönünde iddiaların yer aldığı haberlere ilişkin sorusunu yanıtladı.

    Şentop, komisyon çalışmalarının neticesinde bir raporun hazırlandığını ve raporun ilk halinin, dönemin Meclis Başkanı'na iletildiğini anımsattı.

    'TAMAMLANMIŞ BİR RAPOR HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMEMİŞ'

    Söz konusu iddiaların yer aldığı haberlerde bu iletilme anının görsellerinin kullanıldığına işaret eden Şentop, şunları söyledi:

    "Ancak raporun içeriğine sonradan itirazlar gelmiş. Milletvekilleri, taslak raporda yer alan unsurların son raporda olmadığını belirterek itiraz etmişler. Bunun üzerine eklemeler, itirazların verilmesi ve düzeltmeler için tekrar yazı yazılmış. Ancak bütün bu süreçler, 26. Dönem içinde TBMM Başkanlığı'nın 'Meclis Araştırması Komisyonu Raporu' olarak kabul edebileceği, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tamamlanmış bir rapor haline dönüştürülememiş. Bizim belirtmek istediğimiz, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanarak, hazırlanıp sonuçlandırılmış bir raporun olmadığı. Biliyorsunuz, bir yasama dönemi içinde tamamlanamayan raporlar İçtüzüğün 77. Maddesi uyarınca 'kadük' oluyor. Dolayısıyla söz konusu rapor da dönem içinde tamamlanmadığı için kadük olmuş. Hukuki süreçleri tamamlanmış ve İçtüzük hükümlerine göre TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilebilecek bir rapor bulunmuyor."

    Şentop, "Bazı arkadaşlar ve bazı gazeteler bu konuyu sürekli gündeme getiriyorlar ama onlar da biliyorlar ki şu anda TBMM Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili yapabileceği bir şey bulunmuyor." dedi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 26. dönemde kurulan ve çalışmalarını tartışmalarla tamamlayan, Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a elden sunulan 15 Temmuz raporuyla ilgili “Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktır” görüşünü bildirmişti. Kahraman'dan sonra iki Meclis Başkanı değişmiş ancak rapora ilişkin bilgi paylaşılmamıştı. 

    *'Kadük olmak', yasama meclisinin değişmesi ile önceden sunulan yasa tasarılarının değerini yitirmesi anlamına geliyor. 

    Etiketler:
    kadük, Rapor, 15 Temmuz, Mustafa Şentop
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