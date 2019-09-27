Cezaevine girmemek için yaptığı plan hayatına mal olmuştu: 'Kan parası almak için kendini vurdurdu'

Olay, geçen 30 Haziran'da Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Sırtından pompalı tüfekle vurulan Zafer Kuzu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay sırasında Fatih Y.'nin beraberinde bulunan yaşı 18'den küçük olan F.Y.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
'SİLAHI ELİME ALDIM VE ZAFER SIRTINI BANA DÖNDÜ'
Soruşturmayı yürüten savcılık, iddianameyi tamamlayarak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede Fatih Y.'nin ifadesine de yer verildi. Zafer Kuzu'nun olay öncesi bir iş yerinde hükümlü kadrosunda çalıştığını, işten çıkarılacağını ve çıkarılmamak için hastaneye yatıp rapor alması gerektiğini söylediğini yineleyen Fatih Y. ifadesinin devamında şunları kaydetti:
'YALANLARI ORTAYA ÇIKTI'
İddianamede şüphelinin ifadesinde yalan söylediği de gözler önüne çıktı. Savcılık, iddianamede Zafer Kuzu hakkında denetimli serbestlik müdürlükleri ile infaz bürolarında kayıt ve kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olmadığını belirledi. Kuzu'nun iş yerinde denetimli serbestlik kapsamında çalışmadığını, işten çıkarılma durumu bulunmadığını da tespit etti.
SUÇU HASMINA ATMAK İÇİN YAPTIRMIŞ
"Failler çelişkinin giderilmesi amacıyla tekrar alınan ifadelerinde, Zafer'i yaraladıktan sonra beraber hastaneye götüreceklerini, hastanede Zafer'i, C.A.'nın vurduğunu söyleyerek ve hastanede kargaşa çıkararak, C.A.'dan kan parası almayı planladıklarını söyledi. Bu hususta yapılan araştırmada Zafer Kuzu ile C.A. arasında, 'yaralama, hakaret ve tehdit' suçundan davanın devam ettiği, C.A. da bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, Zafer'in daha önceden kendisini tehdit ederek haraç istediğini, bu sebeple aralarında olayın meydana geldiğini, yargılamalarının devam ettiğini, Fatih Y.'nin dedesi S.Y.'nin yanına gelerek, Zafer'in kendisini yaralayarak suçu üstüne atıp kan parası almaya çalışacağını anlattı. Hem UYAP kayıtlarından hem de C.A.'nın ifadelerinden faillerin kan parası almak amacı ile Zafer'i yaralamak istedikleri ancak Zafer Kuzu'nun öldüğü anlaşılmıştır."
İddianamede Fatih Y.'nin 10-15 metre gibi kısa bir mesafeden ateş ettiği, bu mesafeden kişinin öleceğini tahmin edebileceği bildirilerek, sanığın olası kast ile hareket ettiği ifade edildi. 'Olası kastla kasten öldürme' suçunda 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istenen Fatih Y.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Suça sürüklenen çocuk F.Y.T.'nin dosyası ise ayrıldı.
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