İstanbul Valiliği: İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

İstanbul Valiliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiasını yalanladı.

İstanbul Valiliği, resmi Twitter hesabında "İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakiyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır" paylaşımında bulundu.

Söz konusu paylaşımın devamında şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetmelik Merkezi faaliyetlerinin sabah saat 10:00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal Yerleşkesi'nde tekrar değerlendirilmesi kararlaştırılmıi, bugünkü toplantı için katılımcılar bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmişlerdr. Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."