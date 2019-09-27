Yusuf Güney'den Tarkan'a 'yalaka' göndermesi

Konseri sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etmişti. Soyer’in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de "Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul’a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek" demişti.
Söz konusu anlara ilişkin olarak bugün şarkıcı Yusuf Güney'den tepki geldi.
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Syn Kılıçdaroglu ne demiş ........? 😂😁😊👍👏👏 Video nun sonunu mutlaka izleyin ..😁 @tarkan @kilicdaroglu Arkadaşlar Tarkan a mega starımıza lafım yok lafım ve bu video yu paylasma nedenim Bana aylardır hakaret eden şahıslara nacizane bir göndermedir , ince bir mesaj dır anlayana !!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" şeklindeki ifadesiyle Tarkan'ın görüntülerini birleştiren Güney, şunları söyledi:
"İnce bir mesajdır, anlayana: Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır anlayana."
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