Kayıt
18:13 27 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seçim - sandık

    31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik

    © AP Photo /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol

    31 Mart Yerel Seçimlerinde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

    Türkiye-31 Mart yerel seçimleri
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava
    İstanbul’da Anadolu yakasının bazı ilçelerinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, aralarında 10 İlçe Seçim Kurulu Müdürünün de bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, Yüksek Seçim Kurulunun 6 Mayıs 2019 tarihli kararıyla ‘sonuca etkili sayıdaki sandık kurulu başkanlarının ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirildiği ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı iş ve işlemlerine itibar edilmesine mümkün olmadığı” gerekçe gösterilerek 31 Mart Yerel Seçimleri'nin iptal edildiği anlatıldı.

    Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    Soruşturma kapsamında öncelikle ilçe seçim kurullarına müzekkere yazılarak sandıklarda görev alan tüm kişiler ile sandık başkanı ve üyelerinin atanması işlemlerinde görev alan memurların kimlik bilgileri, sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince gönderilen listeleri ve sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazları ile itirazlar üzerine verilen kararların temin edildiği vurgulandı.

    11 İLÇEDE 118 SANDIKTA 'KANUNA AYKIRI GÖREVLENDİRME' İDDİASI

    Temin edilen resmi evraklara göre, Ataşehir’de 21, Çekmeköy’de 47, Kadıköy’de 5, Kartal’da 1, Maltepe’de 7, Pendik’te 1, Sancaktepe’de 6, Sultanbeyli’de 12, Tuzla 4, Ümraniye 3 ve Üsküdar’da 11 sandıkta Yüksek Seçim Kurulunun seçimin iptaline ilişkin kararına konu kanuna aykırı olarak görevlendirme yapıldığı belirtildi.

    'İL DIŞINA ATAMA YAPILMADI'

    İstanbul Adalet Sarayı
    © AA /
    İstanbul Başsavcılığı'ndan '31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük' açıklaması
    Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K., seçimlerde Maltepe’de 1093 sandık kurulduğunu, seçim takvimi süresince tüm işlemlerin ilçe seçim kurulu başkanlarının gözetim ve denetiminde yapıldığını, sandıklarda görevlendirme için mülki amirlikten toplam 3216 kişilik liste geldiğini, bu sayının ihtiyacı karşılamadığını söyledi.

    Bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca SGK, İGDAŞ, TUİK, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi’nden ek liste istenip boşluğun bu listelerden sağlanmaya tamamlanmaya çalışıldığını kaydetti. İl dışından atama yapıldığına dair iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirten E.K., mazeretleri kabul edilenlerin yerine de yine memur olup gönüllü başvuru yapanların görevlendirildiğini, YSK’nın kararı uyarınca tüm oy pusulalarının yeniden sayıldığını, sonuç olarak herhangi bir yanlışlığın tespitinin yapılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

    İfadeleri alınan diğer İlçe Seçim Kurulu bünyesinde görevli seçim müdürleri ve seçim personelleri de suçlamaları kabul etmedi.

    'SEÇİM SONUCUNU ETKİLEYECEK ÖLÇÜDE USULSÜZLÜK YOK'

    Savcılık, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandık sayısının genel sandık sayısına oranının düşük olduğunu, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmadığını, kanuna aykırı olarak görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağı olduğuna dair somut bir tespitin olmadığını belirtti.

    Mülki amirliklerce gönderilen personel listelerinin ihtiyacı karşılamadığını, ilçe seçim müdürleri ile diğer personellerin sandıklarda görevlendirme yapma yönünde karar verme yetkisinin olmadığını kaydeden savcılık, 17 şüphelinin suç kastıyla hareket ettiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuni Gölü, 10 milyar ton tuz rezervi ile de dikkat çekiyor.
    Bolivya’nın doğa harikası Uyuni Tuz Gölü’nün nefes kesen manzaraları
    Karikatür
    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet