Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depreme hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği oluşturmak yanlış

Oktay, dün Silivri'de meydana gelen ve İstanbul'da da yoğun şekilde hissedilen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Tüm kurumlarımız bunu çalıştılar. Sistemimiz dünyaya örnek bir sistem. Buradan, düğmeye basıldığı anda 28 çalışma grubu harekete geçecektir.

- Çalışma grupları arasında ilgili bakanlıklar ve AFAD telsiz sistemi oluşturuldu. İlk deprem olduğunda arama kurtarmaya ihtiyacımız var. Arama kurtarmaya nerede ihtiyaç vardır, mahallelere kadar görevlendirilmiş ekiplerimiz var.

- Alt yapı ile ilgili hasar varsa anında müdahale yapılacak. Beslenme, 112 acil, hasar tespit. Tüm ihbarlara anında giden bir bakanlığımız var.

28 alanda aklınıza gelebilecek her alanda defin de bunun içerisindedir yeni planlarımızı gözden geçirmiş durumdayız.

- Afetin yönetimi bir şeyi affetmez; bilgi kirliliği. Tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa bilgi kirliliğinden dolayı affetmeyiz. Hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği oluşturmak yanlış.

- Toplanma alanları AFAD'ın sitesinden de görülebilecek.

- Kamu binaları yüzde 92 oranında güçlendirilmiş durumda.

- Barınma merkezlerimiz her şeyi ile hazır durumda.

- Türkiye'deki her sismik hareketi ölçüyoruz. Deprem konusu keşke bilimsel olarak evet şu saatte bilinebilen bir şey olsa da hazırlığımızı ona göre yapsak. Depremin hangi saatte, nerede, nasıl olacağını bilen hiçbir yaklaşım yoktur. Bizim görevimiz öncesinde hazır olmaktır.

- Eksik olan tarafımız bilinçlenmdirme boyutu. Deprem olduğu andan itibaren ve önce yapmaları gerekenler konusunda bilinçlendirme açısından eksiğiz. Bu konuda medyadan destek istiyoruz. Vatandaşlara 'afette hazır mıyım?' diye kendinize sorun diyoruz.

- Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir. İBB Başkanı da akşam gelip çalışmalarda bulundu. Ardından bu vardır yoktur gibi bir konuyu tartışmak kadar saçma bir şey yoktur. Sabah da ayrı bir şekilde İmamoğlu davet edildi. Ama bakıyorsunuz sosyal medyada farklı şeyler yazılıyor. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Biz burada siyaset yapmıyoruz. İstanbul'daki vatandaşlarımızın hayatı söz konusu, onlar için çalışıyoruz.