Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu AKOM’da: Bu alanların bir çoğu 'deprem toplanma alanı' tanımına uymuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, deprem toplanma alanları konusunda İstanbul'un karnesinin zayıf olduğunu belirtirken Kılıçdaroğlu "Ne oldu o deprem vergileri?" dedi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, AKOM'da gerçekleşen basın toplantısında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da 2859 adet deprem toplanma alanı olduğundan bahsedildiğini söyleyen İmamoğlu, bu alanların bir çoğu deprem toplanma alanı tanımına uymadığını belirtti.

"Deprem toplanma alanlarının bir tanımı, ölçeği gibi alt yapısı olmalıdır. İstanbul'da deprem toplanma alanları konusunda karnemiz zayıf. Bu konuyu hep birlikte çalışacağız" diyen İmamoğlu, tüm siyasi partileri seferberliğe çağırdı.

'SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

"Biz kafamızı kuma gömecek durumda değiliz" ifadelerini kullanan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu sorunun siyasi partisi olmaz. Gerçeklerle yüzleşeceğiz, yüzleşirken çözümler üreteceğiz. Bu sırada hasar tespit edilen binalarla ilgili süreç devam ediyor. Şüphesi olan vatandaşlarımza yönelik hizmetler gerçekleşiyor. İBB'nin teknik koşulları bir çok konuda iyi seviyede. Bir günde 360 bin kişiye yemek imkanı sağlayacak bir lojistik merkezi vardır. İstanbul'un yapılaşma ve deprem toplanma alanı sorununu aşmak için bir seferberliği başlatmış durumdayız. Deprem milli meseledir, siyasi partisi, görüşü olmaz. İstanbul'un yaşayacağı bir afet krizinden sonraki motivasyon bozukluğunun ülkemize bedeli ağır olur. Bu seferberlikrte her siyasi partinin süreci gündemde tutması gerekmektedir. Yasal düzenlenmeler gerekiyosa yapılması gerekmektedir."

CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’yla AKOM’dayız. https://t.co/vqxBgqNHs9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 27, 2019

KILIÇDAROĞLU: DEPREM VERGİLERİ NEREYE GİTTİ?

​İmamoğlu'nun ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise 99 depremini hatırlatarak o dönemde deprem vergileri yasaları çıkarıldığını belirtti.

Bu vergilerin amacının tüm bölgeleri depreme dayanıklı hale getirmeyi amaçladığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Ne oldu o deprem vergileri? Nereye gitti?" dedi.

Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarının el birliğiyle çalışacağını vurgulayarak herkesi desteğe çağırdı ve ekledi:

"Toplanma alanları 99'da 470 iken, büyük bir kısmı imara açıldı. Geçmişten ders çıkarmamız lazım. Bütün belediye başkanlarımız el birliğiyle çalışacaklardır. Ama temel soru şu: 99-2019 neden bu kadar uzun süre beklendi? İstanbul için çalışan bir ekip var, herkesin destek olması lazım. Bu işin partisi olmaz"