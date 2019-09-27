Hıncal Uluç: Ceza kesilmeye başlandığı gün, üniformalı polis aracında fosur fosur sigara içiyor iyi mi?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, dumansız araçlar uygulamasının başladığı gün, üniformalı bir polisin aracında 'fosur fosur' sigara içtiğini söyledi. Uluç, polislere yönelik uyarısında "Polisin Cumhurbaşkanı uyardı diye Vali ve Emniyet Müdürünün özel görev emri ile, sadece o konunun üzerine gittiği gün, o suçu siz işlemeyin hiç değilse" dedi.

Hıncal Uluç, Sabah gazetesinde "İlle de Erdoğan söylerse mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ne yasalar, ne trafik yönetmeliğinde tek değişiklik, satır ekleme yokken birden 153 liralık ve de yasal cezaların peşine düştü polis" ifadesini kullandı.

Uluç şöyle devam etti:

"40 yıldır uykudalar da, neden şimdi, birden bire.. Aniden bu telaş..

Çünkü Cumhurbaşkanı ’Şoför de, arkada oturanlar da sigara içmeyecek.

Para cezası ne gerekiyorsa o verilecek’ dedi ve unutulan yasak gündeme geldi..

Bu ilk örnek değil..

Cumhurbaşkanı emir vermezse, hiçbir devlet yasağı izlenmiyor bu ülkede..

Şimdi ben de boşu boşuna Ekrem İmamoğlu'a yazıp duracağıma, Saray'a mı başvursam, ‘atv'ye gücü yetmeyenler tarafından yönetilen İstanbul'un çok önemli bir arterinde, park yasağı olan ve EDS ile izlenen yolda saatlerce bedava park edip trafiği kilitleyen servis araçlarını’ Başkan'a mı şikayet etsem?..

Başkan ‘Hop’ desin, o saatte tüm İstanbul Trafik Polisleri ve Belediye Zabıtaları oraya toplanır değil mi?.Örneği gördük..Bu mudur, Vali Bey?. Bu mudur Büyük Şehir Belediye Başkanı.. Sizin ekiplerinizin harekete geçmesi için Başkent'in, Ankara'nın ’Belli konuda özel emri’ mi lazım?.

İkincisi.. Dün sabah internete düşmeye başladı ya, otomobilde sigara içenlere kesilen cezalar.. Gazeteden çıktık, onu konuşarak eve dönüyoruz.

Caner ’Yanımızdan geçen trafik arabasına bakın Hıncal Bey’ dedi.

Baktım..

Direksiyonda hem de üniformalı polis sigara içiyor.. Meslektaşlarının otomobilde sigara içenlere ceza kesmeye başladıkları gün, üniformalı trafik polisi, direksiyonda, giderken hem de, fosur fosur sigara içiyor, iyi mi?.

Plakasını aldı Caner anında..

‘34 A 6- - -!.

Hayır!. Ötesini yazmayacağım.

Çünkü yazarsam o genç adam 153 lira ceza verip kurtulmaz. Kışa girerken işsiz bile kalabilir, hatta!. Ona ve ailesine kim bakar?.

İstanbul Trafik Müdürü söz versin sadece 153 lira para cezası keseceklerine, numarayı ona veririm. Ama önce söz!.

Polis kardeşlerim, Bu kentte ne büyük güçlükler ve fedakarlıklarla güvenliğimizi sağladığınızı, ne sıkıntılar çektiğinizi çok iyi biliyorum.

Yapmadıklarınızın sorumlusu da siz değilsiniz.

Onu da biliyorum. Bu yüzden sizi teşhir etmek istemiyorum..

Ama dikkat edin. Özellikle, polisin Cumhurbaşkanı uyardı diye Vali ve Emniyet Müdürünün özel görev emri ile, sadece o konunun üzerine gittiği gün, o suçu siz işlemeyin hiç değilse..

Yani hani ne der, o zaman görenler.

‘İmam.. Cemaat!.’"