Kayıt
19:44 27 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hıncal Uluç

    Hıncal Uluç: Ceza kesilmeye başlandığı gün, üniformalı polis aracında fosur fosur sigara içiyor iyi mi?

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, dumansız araçlar uygulamasının başladığı gün, üniformalı bir polisin aracında 'fosur fosur' sigara içtiğini söyledi. Uluç, polislere yönelik uyarısında "Polisin Cumhurbaşkanı uyardı diye Vali ve Emniyet Müdürünün özel görev emri ile, sadece o konunun üzerine gittiği gün, o suçu siz işlemeyin hiç değilse" dedi.

    Hıncal Uluç, Sabah gazetesinde "İlle de Erdoğan söylerse mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ne yasalar, ne trafik yönetmeliğinde tek değişiklik, satır ekleme yokken birden 153 liralık ve de yasal cezaların peşine düştü polis" ifadesini kullandı.

    Bir vatandaş araba içerisinde ince boru kullanarak cezasız sigara içme yöntemini gösterdi.
    Twitter
    Araç içinde sigara içme yasağından kaçmak için ilginç bir yöntem buldu
    Uluç şöyle devam etti:

    "40 yıldır uykudalar da, neden şimdi, birden bire.. Aniden bu telaş..

    Çünkü Cumhurbaşkanı ’Şoför de, arkada oturanlar da sigara içmeyecek.

    Para cezası ne gerekiyorsa o verilecek’ dedi ve unutulan yasak gündeme geldi..

    Bu ilk örnek değil..

    Cumhurbaşkanı emir vermezse, hiçbir devlet yasağı izlenmiyor bu ülkede..

    Şimdi ben de boşu boşuna Ekrem İmamoğlu'a yazıp duracağıma, Saray'a mı başvursam, ‘atv'ye gücü yetmeyenler tarafından yönetilen İstanbul'un çok önemli bir arterinde, park yasağı olan ve EDS ile izlenen yolda saatlerce bedava park edip trafiği kilitleyen servis araçlarını’ Başkan'a mı şikayet etsem?..

    sigara
    © Fotoğraf : DHA
    Hollanda'da restoran, kafe ve barlardaki sigara içme bölümleri de yasaklandı
    Başkan ‘Hop’ desin, o saatte tüm İstanbul Trafik Polisleri ve Belediye Zabıtaları oraya toplanır değil mi?.Örneği gördük..
    Bu mudur, Vali Bey?. Bu mudur Büyük Şehir Belediye Başkanı.. Sizin ekiplerinizin harekete geçmesi için Başkent'in, Ankara'nın ’Belli konuda özel emri’ mi lazım?.

    İkincisi.. Dün sabah internete düşmeye başladı ya, otomobilde sigara içenlere kesilen cezalar.. Gazeteden çıktık, onu konuşarak eve dönüyoruz.

    Caner ’Yanımızdan geçen trafik arabasına bakın Hıncal Bey’ dedi.

    Baktım..

    Direksiyonda hem de üniformalı polis sigara içiyor.. Meslektaşlarının otomobilde sigara içenlere ceza kesmeye başladıkları gün, üniformalı trafik polisi, direksiyonda, giderken hem de, fosur fosur sigara içiyor, iyi mi?.

    Plakasını aldı Caner anında..

    ‘34 A 6- - -!.

    Elektronik sigara
    © AP Photo / Nam Y. Huh
    ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 800'ü geçti
    Hayır!. Ötesini yazmayacağım.

    Çünkü yazarsam o genç adam 153 lira ceza verip kurtulmaz. Kışa girerken işsiz bile kalabilir, hatta!. Ona ve ailesine kim bakar?.

    İstanbul Trafik Müdürü söz versin sadece 153 lira para cezası keseceklerine, numarayı ona veririm. Ama önce söz!.

    Polis kardeşlerim, Bu kentte ne büyük güçlükler ve fedakarlıklarla güvenliğimizi sağladığınızı, ne sıkıntılar çektiğinizi çok iyi biliyorum.

    Yapmadıklarınızın sorumlusu da siz değilsiniz.

    Onu da biliyorum. Bu yüzden sizi teşhir etmek istemiyorum..

    © DHA /
    Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: 'Kayıtta mısın? Çekin beni'
    Ama dikkat edin. Özellikle, polisin Cumhurbaşkanı uyardı diye Vali ve Emniyet Müdürünün özel görev emri ile, sadece o konunun üzerine gittiği gün, o suçu siz işlemeyin hiç değilse..

    Yani hani ne der, o zaman görenler.

    ‘İmam.. Cemaat!.’"

    Etiketler:
    dumansız araçlar uygulaması, Yasak, Ceza, uygulama, Polis, üniforma, Sigara, Sabah gazetesi, Hıncal Uluç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Olağandışı sürüş koşullarından dolayı Bolivya’daki Yungas yolu “Ölüm Yolu” olarak adlandırıldı. Yungas yolunun bulunduğu Bolivya'nın başkenti La Paz, dünya’nın en yüksek rakımına sahip başkentleri arasında yer alıyor. Yungas yoluna ulaşılması için 4.650 metre yüksekliğe çıkmak gerekiyor. Yolun “Ölüm Yolu” olarak adlandırılmasının sebebi, her yıl 200 ila 300 kişinin burada can vermesinden kaynaklanıyor. Buna rağmen tur şirketleri bu yolda yokuş aşağı ekstrem sporla uğraşan bisikletçileri götürmeye devam ediyor.
    Macerasever turistler için gözde yerler
    Karikatür
    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet