Posta yazarı Işık: Az önce İmamoğlu ile konuştum, AFAD toplantısıyla ilgili 'Tartışmayı uzatmayı doğru bulmuyorum' dedi

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen toplantıya çağırılmadığı iddiasıyla başlayan tartışmaya dair kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Söz konusu tartışmayla ilgili İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Işık, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum az önce. AFAD toplantısıyla ilgili 'Konu deprem gibi hassas bir mevzu olduğu için böyle bir tartışmaya girmeyi veya uzatmayı doğru bulmuyorum. Ama şunu herkes bilsin ki ben devletimin çağırdığı her yere her zaman giderim' dedi."

İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum az önce AFAD toplantısıyla ilgili “Konu deprem gibi hassas bir mevzu olduğu için böyle bir tartışmaya girmeyi veya uzatmayı doğru bulmuyorum. Ama şunu herkes bilsin ki ben devletimin çağırdığı her yere her zaman giderim” dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) September 27, 2019

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