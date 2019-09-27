İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Çamur aktı

İstanbul'da dün meydana gelen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüsü merak uyandırdı.
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Çamur aktıhttps://t.co/kGSJItBMGm pic.twitter.com/az7h0Tinka— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2019
Aşırı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi sahilinde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı.
Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti.
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