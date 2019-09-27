İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Çamur aktı

İstanbul'da dün meydana gelen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüsü merak uyandırdı.

​Aşırı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi sahilinde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı.

Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti.