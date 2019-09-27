Tokat'ta bir okulda müstahdem intihar etti, okul tatil edildi

Zil çaldığında sınıfına çıkan öğrencinin öğretmenine durumu anlatması sonucu okulun müstahdemi evli ve 3 çocuk babası, 32 yaşındaki T.K. kazan dairesinde asılı olarak bulundu.
108 öğrenci öğretmenleri tarafından evlerine gönderilirken, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şahsın cenazesi tabuta konuldu.
Engelli kadrosundan 2014 yılında işe girdiği öğrenilen müstahdemin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, tedavisinin iş durumuna engel olmadığı yönünde raporu olduğu öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)