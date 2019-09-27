Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: Depremden sonra 270 konut için ihbar yapıldı, 3 bina mühürlendi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Silivri depremi ardından ilçede bir cami minaresinin yıkıldığını, bunun dışında yıkılan veya çöken bina bulunmadığını, 270 konut için yapılan ihbarların tek tek değerlendirildiğini belirterek, sadece üç binanın mühürlendiğini söyledi.

Hançerli, Avcılar’da deprem nedeniyle yıkım ve can kaybı olmadığını, sadece kaygı ve panik nedeniyle iki yaralı bulunduğunu belirtti.

İstanbul’da 1999’dan önceki yapıların büyük bölümünün deniz kumu kullanılarak yapıldığı için güvenli olmadığını vurgulayan Hançerli, “Zeytinburnu ne kadar tehlikesiyle, Avcılar o kadar tehlikeli. Bağcılar ne kadar riskli ise, Avcılar o kadar riskli” dedi.

Hançerli, şöyle devam etti: “Deprem sonrası mühürlediğimiz bina sayısı sadece üç. Yaklaşık 270 ihbar aldık. Aynı binadan tekrarlı gelen ihbarlar da var. Mühürlenen binalar, deprem nedeniyle hasar görmemiş. Bu binalarda, yanlış inşaat ve yapıya iyi bakılmaması, rutubetin önlenmemesi gibi nedenlerle özellikle bodrumlarda korozyon ve beton dökülmeleri görülmüş. Deprem olmasa ve bu binalar incelense yine mühürlenecekti.”

Hançerli, çeşitli kesimlerden Avcılar’da çadırlar kurulmasına yönelik istek geldiğini hatırlatarak, “İlgili kurumlar ve AFAD da böyle bir talebin uygun olmadığını belirtiyor. Avcılar’a çadır kurulmayacak” dedi.

Başkan Hançerli, minaresi yıkıldığı için mühürlenen Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin 1980’de yapıldığını, beş-altı yıldan bu yana yenilenmesine yönelik çalışma bulunduğunu kaydederek, “Bu caminin yenilenmesi lazım” dedi.