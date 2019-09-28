Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama

Konuyla ilgili Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı.
ASKİ'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Ankara’da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000’in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L’nin üzerindedir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)