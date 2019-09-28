Dilipak: Deprem bir ceza olabilir, kıyamet alametlerinde de depremlerin artacağı söyleniyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında depremin 'Dini açıdan düşünüldüğünde bir ceza' olabileceğini iddia etti ve deprem gibi doğal afetlerin 'kıyamet alametleri arasında yer aldığını' söyledi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme değindi.

Depremin bir 'ilahi ikaz' olabileceği konusunda "'Öyledir' demem ama öyle de olabilir" diyen Dilipak, 'kıyamet alametleri' arasında deprem gibi doğal afetlerin artacağı bilgisinin yer aldığını söyledi.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Düşünüyorum da 28 Şubat’ta 'Deprem bir ilahi ikazdır' dediği için yargılanan gazeteciler vardı. 'Öyledir' demem ama öyle de olabilir! Riba, zulüm, zina, malın, paranın ve zamanın bereketini giderir. Deprem, sel başta, bazı hastalıklar aynı şekilde alenen işlenen bazı günahlarla da ilgili olabilir. Lût kavminin başına gelenleri biliyoruz. “Fil suresi” de bir başka ilahi cezadır.

Olaya dini açıdan baktığımızda bu bir ceza olabileceği gibi, kıyamet alametleri arasında kıyamete doğru deprem, şimşek ve hastalıkların artacağı da söyleniyor. Dikkat edelim. İnternetten bakarsanız afet olarak, deprem, sel baskınları, salgın hastalıklar ile günah ve azap/gazap ilişkilerini sorgulayabilirsiniz. Hem zaten değil mi ki, bu dünyada yaptığınız her şeyin, yapmanız gerekirken yapmadığınız her şeyin bu dünyada ve elbette ahirette de bir karşılığı vardır."