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10:11 28 Eylül 2019
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    Sayıştay

    Yeni Akit yazarı: FETÖ'nün 2013'te yaptığını bugün Sayıştay'daki memurlar yapıyor

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, çeşitli satış ve ihalelere dair Sayıştay'daki memurlar tarafından hazırlanan raporların 'FETÖ taktiği' olduğunu iddia etti. Karahasanoğlu, "O gün Emniyet Müdürlüğü’ndeki polisler suçlamayı yapıyorlardı, bugün de Sayıştay’daki memurlar aynı operasyonu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Cem Uzan
    © AFP 2019 /
    TMSF Cem Uzan'ın 2.1 milyar euro değerindeki mallarına üçüncü kez el koydu
    Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Sayıştay tarafından hazırlanan raporların 'FETÖ taktiği' olduğunu iddia etti. 

    Karahasanoğlu, "Şimdi de TMSF’nin AK Partili bir şirkete rant oluşturduğu iddia ediliyor. İnsanı isyan ettirecek bir algıyı oluşturup, yenilmesi için halka servis etmişler" ifadelerini kullandı ve hazırlanan raporların 'muhalif medya' tarafından kullanıldığını söyledi.

    Sayıştay raporlarını 'operasyon' olarak nitelendiren Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

    "Gelelim, 2013’te FETÖ’nün oluşturmak istediği algının, 2019’daki versiyonuna..

    Yine yolsuzluk yapıldığı yönünde iddialar..

    Yine kamu kurumları aracılığı ile yapılmış suçlamalar.

    O gün Emniyet Müdürlüğü’ndeki polisler suçlamayı yapıyorlardı.

    Bugün de Sayıştay’daki memurlar aynı operasyonu yapıyorlar..

    Onlar raporu hazırlıyor..

    Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve diğer muhalif medya da, pazarlamayı yapıyor..

    Aynen 'Etiler Polis Okulu satıldı' yalanları gibi..

    Şimdi de TMSF’nin AK Partili bir şirkete rant oluşturduğu iddia ediliyor..

    İhalesiz arsa verilmiş..

    İnşaat yapacak şirketin hakkı bir iken, üç verilmiş..

    Şirketin yatırması gereken ruhsat harcı bile, TMSF tarafından yatırılmış..

    Ohooooo..

    'Bu ne dünya kardeşim' diye, insanı isyan ettirecek bir algıyı oluşturup, yenilmesi için halka servis etmişler..

    'TMSF'den Bilal’in arkadaşı için 'muazzam' zarar' diye manşet atan mı dersiniz..

    1980 öncesinde Komünistlerle silahlı mücadeleye girişen Yeniçağ'cıların.

    Şimdi komünistlerle kol kola girip, 'Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşına ihalesiz arsa!' diye attığı manşet mi dersiniz..

     

    Bodoslamadan bu iddiaların kaynağı olan Sayıştay denetçisine sorayım mı?..

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
    © AA / Serdar Alakuş
    TMSF: Şimdilik satış düşüncemiz yok
    FETÖ’nün 2013’te emniyet eliyle yaptığını, 2019’da yapmaya çalışan Sayıştay denetçisine (adını sanını bilmiyorum, kim ise, o) sorayım mı:

    'O bahsettiğiniz taşınmaz, bugün kimin mülkiyetinde?'

    Evet açık açık soruyorum, 'Devlet şu kadar zarar etti, bu kadar zarar etti' diye raporlar hazırlayanlara..

    Solcusundan ırkçısına kadar, birbirine zıt yayın organlarına 'bayramlık malzeme' satışı yapan Sayıştay denetçisine sorayım: 'Kıyak yapılan şirketin, şu anki resmi kayıtlara göre, düne kıyasla bugün malvarlığı daha mı fazla, daha mı az?'

    Aynı soruda, kıyak yapıldığı ileri sürülen şirketin yerine, TMSF’yi koyup sorayım: 'Düne göre bugün; TMSF’nin, kıyak denilen o ihalesiz yapılmış sözleşmedeki taşınmaz ekseninde, malvarlığı daha fazla bir miktara mı çıkmış, yoksa malvarlığı daha da mı azalmış?'

    Muhataplarım sorularımı anladı."

    Etiketler:
    yolsuzluk, Satış, AK Parti, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit
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