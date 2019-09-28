Ahmet Hakan'dan İmamoğlu ve Prof. Şengör'e: Niye emir komuta içine girmeye bu kadar hevesli olabiliyorlar?

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Depremin duası olur mu, olmaz mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul'da meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Prof. Dr. Celal Şengör arasında geçen diyaloğu eleştirdi.

Hakan şunları söyledi:

"Celal Şengör ekranda Ekrem İmamoğlu’na şöyle diyor:

'Emrinizdeyiz Sayın Başkan.'

Ekrem İmamoğlu ise Celal Şengör’e şöyle karşılık veriyor:

'Bilim ne derse o... Asıl biz sizin emrinizdeyiz hocam...'.

Biri bilim adamı, diğeri seçilmiş bir başkan...

Niye emir komuta içine girmeye bu kadar hevesli olabiliyorlar?

Niye ilişkilerini emir almak/emir vermek üzerine kurmaya bu derece meraklılar?

Niye hemen ast/üst ilişkisine kayıyorlar?

Niye birlikte çalışmayı, ortak çözüm aramayı falan akıllarına getirmiyorlar?

İktidarıyla muhalefetiyle...

Ülkemizin temel sorunlarından biri de bu galiba."

Ahmet Hakan: Celal Şengör ekranda İmamoğlu’na şöyle diyor: 'Emrinizdeyiz Sayın Başkan.'

İmamoğlu ise Şengör’e şöyle karşılık veriyor:

'Bilim ne derse o... Asıl biz sizin emrinizdeyiz hocam...'.

Niye emir komuta içine girmeye bu kadar hevesli olabiliyorlar?https://t.co/kd4teLu2h3 pic.twitter.com/3eIZg4ItFp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2019

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