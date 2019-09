AK Partili Miroğlu ve Yeneroğlu'ndan 'Ahmet Altan' mesajları: 'Bu ayıp bize yeter, özgürlükçü Türkiye hayal olmamalı'

'I will never see the world again' veya 'Ich werde die Welt nie wieder sehen' kitabı İngiltere'de ve Almanya'da raflarda, ikisini de aldım,türkçesi yok. Değerli Abim, bu ayıp bizlere yeter. Ve hep birlikte ahlaken sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Özgürlükçü Türkiye hayal olmamalı! https://t.co/LHqkcjIpUY