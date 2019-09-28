İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altı yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni atamalar yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtfaiye, Mezarlıklar, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanları ile Şehir Tiyatroları ve Turizm müdürlerini atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yeni yönetim kadrosu oluşturmak için yapılan atamalar devam ediyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtfaiye Daire Başkanlığı’na Remzi Albayrak’ı, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na Ayhan Koç’u, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na Kasım Arısoy’u, Zabıta Daire Başkanlığı’na ise Engin Ulusoy’u, atadı.

Son atamalarla birlikte, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü olurken, Turizm Müdürü de Emre Dündar oldu.

Atamaları yapılan yeni yöneticilerin özgeçmişleri şöyle: