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18:09 28 Eylül 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altı yeni atama

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni atamalar yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtfaiye, Mezarlıklar, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanları ile Şehir Tiyatroları ve Turizm müdürlerini atadı.

    İBB
    © AA /
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yeni yönetim kadrosu oluşturmak için yapılan atamalar devam ediyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtfaiye Daire Başkanlığı’na Remzi Albayrak’ı, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na Ayhan Koç’u, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na Kasım Arısoy’u, Zabıta Daire Başkanlığı’na ise Engin Ulusoy’u, atadı.

    Son atamalarla birlikte, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü olurken, Turizm Müdürü de Emre Dündar oldu.

    Atamaları yapılan yeni yöneticilerin özgeçmişleri şöyle:

    • İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak: 1964 yılında eski Yugoslavya’nın Sancak bölgesinde doğan Albayrak, 1969 yılında Türkiye’ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı bitiren Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev aldı. Albayrak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca çeşitli yurtdışı görevlerine de giden Albayrak, İstanbul Üniversitesi’nde Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışması yapan Albayrak, İngilizce, Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça biliyor. Albayrak evli ve dört çocuk babası.
    • Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç: 1965 yılında Horasan’da dünyaya gelen Ayhan Koç, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1998 yılından bu yana İstanbul’da doktor olarak görev yapan Koç, Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde 8 yıl çalıştıktan sonra 2007 yılında özel bir hastanede görev yaptı. 2014 yılında Sultanbeyli ilçesinden ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçilen ve Sultanbeyli belediye başkan yardımcılığı yapan Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.
    • Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy: Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Arısoy, iş hayatına iletişim-kontrol-kumanda sektöründe faaliyet gösteren FACE INDUSTRIES/Italy’de saha mühendisliği yaparak başladı. 1992 yılında Türkiye Elektrik Kurumu bünyesine katılan Arısoy, sırasıyla Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Santraller Proje ve Tesis Dairesi ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) İletim Hatları ve Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlıklarında İhale Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müşavir kadrosundan 2013 yılında emekliye ayrılan Arısoy, daha sonra ALSTOM Grid Enerji Endüstrisi AŞ’de proje yöneticisi olarak ve General Electric Ankara-Türkiye ofisinde danışman olarak çalıştı. Arısoy evli ve iki çocuk babası.
    • Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy: 1962 Lüleburgaz’da doğan Ulusoy, 1985 Polis Akademisi’nden mezun oldu. Emniyet teşkilatı için çeşitli illerde görev yapan Ulusoy, 1993-1996 yılları arasında Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğinde Güvenlik Ataşesi olarak çalıştı. Ulusoy akabinde; Sinop-Ayancık Emniyet Amiri, Malatya-Darende İlçe Emniyet Müdürü görevlerinde bulundu. 2000-2004 yılları arasında Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü yapan Ulusoy, 2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2017 yılında emekli olana kadar Polis Başmüfettişi olarak çalıştı. Engin Ulusoy, Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukukunda Yüksek Lisans yaptı. Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Toplumsal Güvenlik: Göç ve Göçle Mücadele Yöntemleri” üzerinde doktora yapıyor. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Engin Ulusoy, İngilizce ve İtalyanca biliyor.
    • Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü: 1982 yılında İzmit’te doğan Ünlü, lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini ise Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Özel sektör çalışma deneyimi sonrası kamu çalışma hayatına 2006 yılında İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde başlayan Ünlü, görev süresi boyunca 153 Beyazmasa projesinin koordinatörlüğünü üstlendi. Ekim 2015’ten bu yana Şehir Tiyatroları Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ceyhun Ünlü evli ve bir kız çocuğu babası.
    • Turizm Müdürü Emre Dündar: 1986 yılında Ankara’da doğan Dündar, 2008 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümden, 2011 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MBA (işletme) Yüksek Lisans Programını tamamlayan Dündar, 2009 tarihinde Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nde memuriyete başladı. 2010 yılında göreve başladığı Dış İlişkiler Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevi yapan Dündar iyi derecede İngilizce biliyor. Dündar, evli ve bir çocuk babası.
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    Etiketler:
    müdür, Atama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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