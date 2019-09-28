Nihal Olçok'tan Soylu'ya: Hayırdır dağda adam mı azaldı?

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerle ilgili bir paylaşım yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerle ilgili olarak "Diyarbakır’a giden bir anne olarak dikkatimi en çok çeken ve hiç yazılmayan bir şey var. Bu annelerin ortak paydası çoğunlukla çocukların çözüm sürecinde kaçırılması veya ikna edilmesi" dedi.

Olçok, paylaşımına şöyle devam etti:

"Hayırdır dağda adam mı azaldı."

Olçok, paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketledi.

Diyarbakır’a giden bir anne olarak dikkatimi en çok çeken ve HİÇ YAZILMAYAN birşey var.Bu annelerin ortak paydası çoğunlukla çocukların ÇÖZÜM SÜRECİNDE kaçırılması veya ikna edilmesi.Hayırdır dağda adam mı azaldı ? @nedimsener2010 @suleymansoylu https://t.co/ltSRckM7am — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) September 28, 2019

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