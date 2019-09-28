Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kendine menfaat sağlayan şebekelerle mücadele edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplumda ‘irşat ediyorum’ diye kendine menfaat sağlayan menfaat şebekeleri oluşuyor. Televizyonlar bile kurmuşlar. Hesap numarası veriyor, 'Şuraya şu kadar yatır, ona göre duanı yapacağım.' diyor. Bunlarla biz mücadele edeceğiz" dedi.

Nevşehir'de din görevlileriyle bir araya gelen Erbaş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin Hazreti Peygamber'in varisleri olduğunu söyledi.

Erbaş, "Peygamber Efendimize ilk gelen ayetlere bakınız, okumaktan, öğrenmekten, kalemden bahsediyor. Bundan alacağımız mesaj, Peygamber varislerinin elinde en fazla kitap, kalem olması gereken, öğretmekle, öğrenmekle meşgul bulunması gereken insanlar olması demektir" dedi.

Erbaş, mihrap, minber, kürsünün, irşat ve tebliğin emanet olduğunu belirterek, "Cami içinde, cami dışında, mahallemizde, şehrimizde bu önderliğimizi yerine getirmek zorundayız. Eğer getirmezsek vebali ağırdır, sorumluluğu büyüktür. Hesabı da çok ağır olur. Bunun hesabını veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Kadın din görevlilerinin kapı kapı dolaşarak İslam'ı anlatmalarını isteyen Erbaş, ailelerin yaşadığı sorunların çözümünde din görevlilerinin katkısının olması gerektiğini vurguladı.

Doğru dini bilginin topluma ulaştırılmasında din görevlilerine önemli sorumluluklar yüklendiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Sizler küçük çocuklarımızın, kadınlarımızın hocalarısınız. Kadın, ailenin en önemli direğidir. Eğer kadınlarımız doğru dini bilgiye sahip olursa eşleri, çocukları bundan faydalanıyor. Onun için Kur'an kursumuza öğrenci gelsin diye beklemeyin, kapı kapı dolaşınız. Bunu biz yapmazsak toplumda 'irşat ediyorum' diye kendine menfaat sağlayan menfaat şebekeleri oluşuyor. Televizyonlar bile kurmuşlar. Birisi bana göndermiş, ekranda çok açık bir şekilde diyor ki 'Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Bunun duası şudur.' Hesap numarası veriyor, 'Şuraya şu kadar yatır, ona göre duanı yapacağım.' Bu derece milletimizi menfaate bağlayan şebekeler oluşmuş. Bunlarla biz mücadele edeceğiz"

Programın ardından Hacıbektaş ilçesine geçen Erbaş, Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Türbesi'ni ziyaret etti.