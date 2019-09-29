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04:07 29 Eylül 2019
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    Sezgin Tanrıkulu

    Dodan'ın mikrofonu 'Kürtçe şarkı yasak' denilerek elinden alındı, Tanrıkulu 'Meclis kürsüsünden dinleteceğim' dedi

    © AA /
    Türkiye
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    Medyaya yansıyan haberlere göre, Batman’da polis bir kafeyi basarak Kürtçe şarkı söyleyen sanatçı Dodan’ın elindeki mikrofonu aldı. Dodan'ın yaşadıklarına tepki gösteren CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis'te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak” ifadelerini paylaştı.

    Hakkı Savunanlar Platformu başkanı ve bazı yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
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    İmamoğlu: İSMEK'lerde Kürtçe dil kursu kesinlikle açılacak
    Duvar'ın haberine göre Batman’da polis, 'O Ses Türkiye' yarışması şampiyonu Dodan’ın dün akşam bir kafede katıldığı gecede mekanı basarak “Kürtçe şarkı söylemenin yasak olduğunu” söyledi.

    Habere göre Dodan’ın sahnede 'Ey dilberê' parçasını söylerken elinden mikrofonu alan polis, "O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek" dedi.

    Polise tepki gösteren Dodan ise, “Siz bir vatandaşsınız, ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benimki de var: Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul’dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin” diye konuştu.

    TANRIKULU TEPKİ GÖSTERDİ

    Olaya tepki gösteren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ey Dilbere’yi türküsünü Batman’da söylerken, O ses Türkiye birincisi Dodan’ın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa, bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis’te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak” ifadelerini kullandı.

    BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA​

    Konuya ilişkin Batman Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir."

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    Etiketler:
    Türkü, Kürtçe, Batman, Türkiye
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