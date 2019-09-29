Medyaya yansıyan haberlere göre, Batman’da polis bir kafeyi basarak Kürtçe şarkı söyleyen sanatçı Dodan’ın elindeki mikrofonu aldı. Dodan'ın yaşadıklarına tepki gösteren CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis'te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak” ifadelerini paylaştı.

Duvar'ın haberine göre Batman’da polis, 'O Ses Türkiye' yarışması şampiyonu Dodan’ın dün akşam bir kafede katıldığı gecede mekanı basarak “Kürtçe şarkı söylemenin yasak olduğunu” söyledi.

Habere göre Dodan’ın sahnede 'Ey dilberê' parçasını söylerken elinden mikrofonu alan polis, "O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek" dedi.

Polise tepki gösteren Dodan ise, “Siz bir vatandaşsınız, ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benimki de var: Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul’dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin” diye konuştu.

Dodan'ın mikrofonu 'Kürtçe şarkı yasak' denilerek elinden alındı, Tanrıkulu 'Meclis kürsüsünden dinleteceğim' dedi https://t.co/9pN9n6pzq6 pic.twitter.com/egTXPJ9kQ9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 29, 2019

​TANRIKULU TEPKİ GÖSTERDİ

Olaya tepki gösteren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ey Dilbere’yi türküsünü Batman’da söylerken, O ses Türkiye birincisi Dodan’ın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa, bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis’te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak” ifadelerini kullandı.

“Ey Dilbere'yi” türküsünü Batman'da söylerken, O ses Türkiye birincisi Dodan'ın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa, bana düşen görevde bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis'te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak.https://t.co/K5yAr8OsQO — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 28, 2019

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA​

Konuya ilişkin Batman Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir."

Sosyal medyada “Batman ‘da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği” yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir. — Batman Valiliği (@batmanvaliligi) September 28, 2019

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