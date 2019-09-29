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04:07 29 Eylül 2019
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’nci Kuruluş Yıldönümü resepsiyonuna katılarak bir konuşma yaptı.

    İmamoğlu'ndan Çin mesajı: Vanşang hao

    © Sputnik/ İBB
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki akşam, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’nci Kuruluş Yıldönümü resepsiyonuna katılarak bir konuşma yaptı.

    © Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Kuruluş Yıldönümü kapsamında, Cuma günü Çırağan Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı. İmamoğlu’nu Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve eşi karşıladı. İmamoğlu, törene katılan yerli ve yabancı davetlilerden yoğun ilgi gördü. Birçok davetli, İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Resepsiyon, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından başladı.

    'COŞKUNUZA EŞLİK ETMENİN KEYFİNİ YAŞIYORUM'

    Konuşmasına Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan İmamoğlu, “Sizlerle birlikte bu coşkuya eşlik etmenin de keyfini yaşıyorum. Çin Halk Cumhuriyeti’nin, İstanbul’umuza ve ülkemize verdiği değerin farkındayız. Çin halkının, Türkiye’ye gelişlerinde İstanbul’a gösterdiği özel ilginin de farkında olan bir belediye başkanıyım. Çin firmalarının ülkemize gösterdiği yatırım ilgisinde yine en büyük payı çeken şehir de İstanbul’dur. Bu yatırımların büyük bir çoğunluğunun buraya ulaşması, İstanbul kentindeki varlığı, özellikle bizimle Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler için yüksek bir motivasyon gücüdür” dedi.

    'ŞEHRİMİZİ ÇİNLİ DOSTLARIMIZ İÇİN HAZIRLAYACAĞIZ'

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    “2018 yılı, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Turizm Yılı olarak kutlanmıştır” diyen İmamoğlu, “Bunun da bizim için özel bir anlamı vardır. Çin’den İstanbul’a gelen turist sayısı, 2018’de 200 bini aşmıştır. 2019’un Temmuz ayı içinde bu rakam, 225 bine ulaşmıştır. Bunun yıl sonuna kadar 400 bini aşacağı öngörülmektedir. Bütün bu sayılar, Çinli dostlarımızın ziyaretlerinin büyük bir kısmını İstanbul’a yaptığını göstermektedir. Çin Başkonsolosumuzla defalarca bir arada olduk. Ayrıca Çin’in Ankara Büyükelçisi ekselanları Deng Li ile de bir araya gelmiştik. Sayın Büyükelçi ile yaptığımız konuşmalarda da İstanbul’u tercih eden Çinli dostlarımız için şehrimizi hazırlayacağımızı ve turizm alanlarında Çince tanıtım broşürleriyle yardımcı olacağımızı kendilerine iletmiştik” şeklinde konuştu.

    'MESAFELER YAKIN İLİŞKİMİZE ENGEL DEĞİL'

    İBB olarak uluslararası ilişkilerde hem Çin Halk Cumhuriyeti ile hem de diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı hedeflediklerini kaydeden İmamoğlu, “Dünyanın tüm bölgeleriyle çok boyutlu aktif ilişkiler geliştireceğiz. Güçlü iş birlikleri kuracağız. Halklarımızı ve kültürlerimizi birbirlerine daha da yakın hale getireceğiz. Belediyemizin en yoğun ilişkilere sahip olduğu ülkelerden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve şehirleri, bu yeni dönemin en önemli aktörleri olacaktır. Şanghay ile kardeş şehir ilişkimizin bu yıl 30’ncu yıldönümünü kutlamaktayız. Mevcut güçlü ilişkilerimizi daha ileriye götürmek için aktif bir dönemi başlatacağız. Şanghay Belediye Başkanı sayın Ying Yong'un davetiyle beraber, en yakın zamanda Şanghay’da olmayı ve bu ilişkileri daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Aradaki mesafelerin yakın ilişkimize engel olmadığını ve daha da güçlendireceğini, iki ülke arasında prensip edineceğiz” ifadelerini kullandı.

    © DHA /
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    29 EKİM’E DAVET ETTİ

    İmamoğlu, şunları söyledi: “Çin Halk Cumhuriyeti’nin tarihinde Ekim ayının sahip olduğu, özel önem ve anlama Türkiye Cumhuriyeti olarak bizlerin de sahip olduğunu burada hatırlatmak isterim. Bu vesileyle, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’nci yıldönümünde burada bulunan bütün dostlarımızı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımıza da davet etmek istiyorum. Gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılımınız, bize büyük bir mutluluk ve onur verecektir.”

    Konuşmasını, Çince “iyi akşamlar” anlamına gelen, “vanşang hao” cümlesiyle tamamlayan İmamoğlu, davetlilerden büyük alkış aldı.

     

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    Etiketler:
    Türkiye-Çin İlişkileri, Çin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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