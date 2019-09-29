İBB Meclisi CHP Grup Başkanı Balyalı: İstanbul'un altı köstebek yuvası gibi

İBB Meclisi CHP Grup Başkanı Tarık Balyalı, İstanbul'da 1.5 yıldan beri durmuş metro hatları olduğunu belirterek, "İstanbul'un altı şu an köstebek yuvası gibi, İstanbullu için bu ciddi bir tehlike arz ediyor. Tamamlanmamış inşaatlar nedeniyle metro tünellerinde oluşabilecek bir göçük çok ciddi facialara sebep olabilir" dedi.
Balyalı, "İstanbul’un sorunları çözülebilmiş olsaydı, İstanbul’da bir iktidar değişimi olmazdı. Uzun zamandan beri İstanbul’da devam eden sorunlar var. Ve artık bunlar kangren olduğu için İstanbul halkı, İstanbul belki de yaşanmaz hale geldiği için yönetim değişikliğine ihtiyaç duydu. İstanbul’da son 2-3 yılda nüfus artışı sadece doğumdan kaynaklı, İstanbul’dan giden sayısı gelen sayısından daha fazla" diye konuştu.
"İstanbul’da insanlar mutsuzlar" diyen Balyalı, şöyle devam etti:
"Yani bu şehrin ulaşım sorunu var, trafik sorunu var, altyapı sorunu var, park sorunu var, okul sorunu var. Bu şehirde her şey sorun haline gelmiş ve insanlar artık bu şehirden yorulmaya başlamışlar. Biz çevremizde duyuyoruz işte kimi köye gitmek istiyor, kimi Ege’ye kimi yurtdışına gitmek istiyor. Ama herkes bir şekilde bu şehirden gitmek istiyor. Ben şimdi Pendik’te yaşıyorum. Pendik’ten belediyeye 2.5 saatte zor geliyorum. Herkes bu çileyi yaşıyor, herkes mutsuz. Bu kadar çok sorun olan yerde 25 senedir hüküm süren bir iktidar var. Şimdi 25 sene boyunca siz bu sorunlara çözüm bulamamışsınız."
'ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE RAYLI SİSTEME İHTİYAÇ VAR'
Balyalı, İstanbul’ın ulaşım sorununu anlatırken bu konuda ciddi bir tehlikeye de dikkat çekti:
"İstanbul’da çok büyük bütçeli projeler yapıldı veya yapılmaya çalışıldı. Bunların hiçbiri halkın sorunlarına çözüm olmadı. Trafik sorununu çözmedi, metro sorununu çözmedi, yeşil alan sorununu çözmedi. Sadece çok büyük paralar harcanarak bütçe kötüye kullanıldı. Önümüzdeki dönemde Başkan’ın söylediği gibi bizim projemiz insan, biz insana yatırım yapacağız. Çözüm odaklı işler yapacağız. Mesela hangi noktada trafik sıkışıklığı varsa o noktada yapılması gerekenler yapılmalı. Metro İstanbul’un çok ciddi bir sorunu kaynaklar metroya harcanmalı. İstanbul’da 1.5 yıldan beri durmuş metro hatları var. Çok ciddi anlamda İstanbulluların beklentileri var, ciddi bütçeler harcanıyor, ama 1.5 yıldan beri bu hatlarda çalışma yok. Şimdi bizim yönetimimiz bu hatlarda çalışmaları yeniden başlatmak için ciddi çalışma yapıyor. Bunun iki nedeni var, çok acil bir şekilde raylı sisteme ihtiyaç var. İkincisi İstanbul’un altı şu an köstebek yuvası gibi, İstanbullu için bu ciddi bir tehlike arz ediyor. Tamamlanmamış inşaatlar nedeniyle o metro tünellerinde oluşabilecek bir göçük çok ciddi facialara sebep olabilir.”
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)