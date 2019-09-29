İBB Meclisi CHP Grup Başkanı Balyalı: İstanbul'un altı köstebek yuvası gibi

İBB Meclisi CHP Grup Başkanı Tarık Balyalı, İstanbul'da 1.5 yıldan beri durmuş metro hatları olduğunu belirterek, "İstanbul'un altı şu an köstebek yuvası gibi, İstanbullu için bu ciddi bir tehlike arz ediyor. Tamamlanmamış inşaatlar nedeniyle metro tünellerinde oluşabilecek bir göçük çok ciddi facialara sebep olabilir" dedi.

Gazete Duvar'dan Murat İnceoğlu'na konuşan Tarık Balyalı, 25 yıldır kentin sorunlarının çözülmediğini söyledi.

Balyalı, "İstanbul’un sorunları çözülebilmiş olsaydı, İstanbul’da bir iktidar değişimi olmazdı. Uzun zamandan beri İstanbul’da devam eden sorunlar var. Ve artık bunlar kangren olduğu için İstanbul halkı, İstanbul belki de yaşanmaz hale geldiği için yönetim değişikliğine ihtiyaç duydu. İstanbul’da son 2-3 yılda nüfus artışı sadece doğumdan kaynaklı, İstanbul’dan giden sayısı gelen sayısından daha fazla" diye konuştu.

"İstanbul’da insanlar mutsuzlar" diyen Balyalı, şöyle devam etti:

"Yani bu şehrin ulaşım sorunu var, trafik sorunu var, altyapı sorunu var, park sorunu var, okul sorunu var. Bu şehirde her şey sorun haline gelmiş ve insanlar artık bu şehirden yorulmaya başlamışlar. Biz çevremizde duyuyoruz işte kimi köye gitmek istiyor, kimi Ege’ye kimi yurtdışına gitmek istiyor. Ama herkes bir şekilde bu şehirden gitmek istiyor. Ben şimdi Pendik’te yaşıyorum. Pendik’ten belediyeye 2.5 saatte zor geliyorum. Herkes bu çileyi yaşıyor, herkes mutsuz. Bu kadar çok sorun olan yerde 25 senedir hüküm süren bir iktidar var. Şimdi 25 sene boyunca siz bu sorunlara çözüm bulamamışsınız."

'ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE RAYLI SİSTEME İHTİYAÇ VAR'

Balyalı, İstanbul’ın ulaşım sorununu anlatırken bu konuda ciddi bir tehlikeye de dikkat çekti:

"İstanbul’da çok büyük bütçeli projeler yapıldı veya yapılmaya çalışıldı. Bunların hiçbiri halkın sorunlarına çözüm olmadı. Trafik sorununu çözmedi, metro sorununu çözmedi, yeşil alan sorununu çözmedi. Sadece çok büyük paralar harcanarak bütçe kötüye kullanıldı. Önümüzdeki dönemde Başkan’ın söylediği gibi bizim projemiz insan, biz insana yatırım yapacağız. Çözüm odaklı işler yapacağız. Mesela hangi noktada trafik sıkışıklığı varsa o noktada yapılması gerekenler yapılmalı. Metro İstanbul’un çok ciddi bir sorunu kaynaklar metroya harcanmalı. İstanbul’da 1.5 yıldan beri durmuş metro hatları var. Çok ciddi anlamda İstanbulluların beklentileri var, ciddi bütçeler harcanıyor, ama 1.5 yıldan beri bu hatlarda çalışma yok. Şimdi bizim yönetimimiz bu hatlarda çalışmaları yeniden başlatmak için ciddi çalışma yapıyor. Bunun iki nedeni var, çok acil bir şekilde raylı sisteme ihtiyaç var. İkincisi İstanbul’un altı şu an köstebek yuvası gibi, İstanbullu için bu ciddi bir tehlike arz ediyor. Tamamlanmamış inşaatlar nedeniyle o metro tünellerinde oluşabilecek bir göçük çok ciddi facialara sebep olabilir.”