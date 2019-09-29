Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

​Muğla'nın Marmaris ilçesine 143.73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108.80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD, deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbarın alınmadığını duyurdu.

#DEPREM: Akdeniz’de Marmaris açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır.



➡ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) 29 сентября 2019 г.

MARMARİS KAYMAKAMI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor" dedi.