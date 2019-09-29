CHP'li Çakırözer'den depremin hissedildiği Silivri Cezaevi'ne ziyaret: Koğuş kapıları kilitli kalmış

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, son İstanbul depreminin tüm şiddetiyle hissedildiği Silivri Cezaevi'ndeki gazeteci, yazar ve sivil toplumcuları ziyaret etti. Çakırözer, depreme avludayken yakalanan gazetecilerin yaşanacak bir acil durum karşısında koğuşlarının avluya açılan kapısının açık bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili Çakırözer, eski milletvekili ve parti meclisi üyesi Eren Erdem, iş insanı Osman Kavala ve gazeteci-yazar Ahmet Altan’ı tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Çakırözer ziyarete ilişkin, 22 bin 700 tutuklu ve hükümlü ile birlikte 490 personelin bulunduğu Silivri Cezaevi'nin son İstanbul depremini tüm şiddetiyle hissettiğini, aydınların depreme avludayken yakalandıkları açıklamasında bulundu.

Eren Erdem’in kendisine ne Adalet Bakanlığı'nın ne de cezaevi yönetiminin depremde neler yapılması gerektiğine ilişkin bir deprem senaryosunun, acil durum planının olmadığını aktardığını kaydeden Çakırözer, iş insanı Osman Kavala’nın da sarsıntıyı net olarak hissettiğini anlattığını ifade etti.

'ACİL DURUM İÇİN BİLE İZİN YOK'

Çakırözer, Ahmet Altan’ın ise depremi çok şiddetli hissettiklerini, deprem gününün gecesi cezaevi yönetiminden koğuşlardan avlulara açılan kapıların acil durum için açık bırakılmasını istediğini aktardı.

Çakırözer, "Cezaevi yönetiminden Ahmet Altan’a ‘O kapı sadece bakan izniyle açılır’ yanıtı verilmiş ve tüm İstanbul’un korkudan sokaklarda uyuduğu gece Silivri Cezaevi’nde koğuş kapıları bakan bahanesiyle kilitli kalmış" dedi.

CEZAEVİNDE İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ

İş insanı Osman Kavala’nın 2 Ekim’de 62. yaşına gireceğini, cezaevinde yaşadığı ikinci doğum günü olduğunu, 8-9 Ekim’de ise Gezi Parkı Davası'nın duruşmasının görüleceğini belirten CHP’li Çakırözer, şunları söyledi:

"Doğum günü için başlatılan mesaj kampanyasından haberi olmuş ve dostlarına teşekkür ediyor. Osman Kavala 3. kez hakim karşısına çıktığında 707 gündür tutuklu yargılanıyor olacak. Ahmet Altan hakkında verilen ceza ise Yargıtay tarafından bozuldu. Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile birlikte haklarındaki yargılama yine 8 Ekim’de yeniden başlayacak."

EREN ERDEM: ÖZGÜRLÜĞÜMÜ BEKLİYORUM

Eren Erdem’in istinaf dosyası ve Anayasa Mahkemesi başvurusunun aylardır incelenmeyi beklediğini ifade eden Utku Çakırözer, Erdem’in “Aynı kararlılık, aynı mücadele azmi ve duyarlılıkla; haksız, hukuksuz tutukluluğumun bilincinde bir an önce özgürlüğümü bekliyorum” mesajını paylaştı.

Yargı reform paketinin bu haliyle cezaevindeki aydınlara özgürlük ve adalet vaat etmediğini ifade eden Çakırözer, “Meclis açılıyor, gündemde yargı paketi var. Cezaevlerindeki aydınlar adalet ve özgürlük bekliyor. Meclis çalışmaları sırasında paketi genişletir, hak ve özgürlük temelli bir düzenleme haline getirebiliriz. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırabiliriz Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun ağır hapis cezaları ile ilişkilendirilen suç tanımlarında değişlik yapabilir; basın yayını, eleştirel düşüncenin ifade edilmesini bu cezalardan muaf tutabiliriz” ifadelerini kullandı.