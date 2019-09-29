Soylu: İmamoğlu'nun AFAD'a çağrılıp çağrılmadığına şahadet edemem ama çağrılmasa yerini niye ayarlayalım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'da düzenlenen toplantıya çağrılmadığı iddiasıyla ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çağrılıp çağrılmadığına şahadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'da perşembe günü 5.8 büyüklüğünde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya çağrılmadığı iddiasına yönelik tartışmalar sürüyor.

Altaylı'nın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Soylu, normalde toplantının protokolünde İBB Başkanı'nın olmadığını ama kendisi için oturma düzeninde yer ayarlandığını söyledi.

"Açık söyleyeyim, Ekrem Bey'i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"O toplantıya farklı birimlerden pek çok üst düzey bürokrat da katıldı ve bunların bazıları, mesela İtfaiye gibi, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları. Hatta şöyle konuşuldu, 'Toplantıya 9.30 gibi başlarız ama siz 10 gibi gelin o saate kadar anca konuları toparlamış oluruz' dendi. Biz 10’a doğru geldik, Büyükşehir Belediye Başkanı gelmeyince ne oldu diye sorduk, önceden yapılmış başka programı varmış. Kendisi katılamayacakmış diye bilgi geldi. Biz de onsuz başladık toplantıya."

Olayın bildiği kadarını anlattığını söyleyen Soylu, "Çağrılıp çağrılmadığına şahadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım" dedi.