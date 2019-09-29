'Kendi savaş uçağımızı da yapacağız' diyen Erdoğan: Uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar

TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi. Erdoğan, "Uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş töreninde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olduğunu söyledi.

​Savunma sanayi alanındaki gelişmelere değinen Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır. Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" diye konuştu.

'KENDİ SAVAŞ UÇAĞIMIZA DA KAVUŞACAĞIZ, ZAMANI YAKINDIR'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4’üncü gemisi TCG Kınalıada’nın hizmete giriş töreninde konuşuyor https://t.co/qpj25dR25b — AA Canlı (@AACanli) 29 сентября 2019 г.

​Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

© AA / Murat Kula Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında, dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 2 buçuk milyar doları buldu. Biz tüm bu yatırımları, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, birliğimize ve bütünlüğümüze göz dikenleri caydırmak için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Esasen, özellikle son 6 yıldır bir biri ardına yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki sebeplerden biri de Türkiye'yi işte bu hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıktır. Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar. Madem bizim açık ikazlarımıza rağmen üzerimize, üzerimize geliyorlar, bunun da sonuçlarına katlanacaklar. Türkiye'yi ve Türk milletini hala tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz demektir.

'İNANCIMIZDA GÜÇLÜNÜN HAKLI DEĞİL, HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU BİR DÜNYA VAR'