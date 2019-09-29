Süslediği aracın üzerine 'Beni affet ben öküzüm' yazan pişman sevgilinin sonu hastanede bitti

Bursa'dan Bilecik'te üniversite okuyan ve kendisini terk eden kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu önüne gelen Hakan Ünallı, aracını düğün arabası gibi süsledi.
Ünallı, daha sonra 16 LFP 48 plakalı otomobili ile yurdun bulunduğu mahallede iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu elektrik direğine çarptı.
Yaralanan genç aşık, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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