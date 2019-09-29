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17:13 29 Eylül 2019
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    İstanbul Valiliği'nden 'davet' açıklaması: İBB Başkanı Afet Kurulu'nun doğal üyesidir, toplantıya katılması görevidir

    © AA / Arda Küçükkaya
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği, 26 Eylül Perşembe günü yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü düzenlenen AFAD toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur" denildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depremin ardından yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na davet edilmediğini söylemesinin ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

    Daha önce İmamoğlu'nun 'toplantıya çağrılmadığı' iddiasını yalanlayan Valilik, İBB Başkanı'nın 'toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur' ifadesini kullandı.

    'İMAMOĞLU DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI'

    ​İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    © AA / İBB
    İmamoğlu: Deprem toplantısına çağrılmadım, sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan
    "İlimizde 26 Eylül 2019 saat 13.59’da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve bu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı.

    Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, 27 Eylül sabah saat 10.00’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırılmış; bu toplantı için tüm görevliler orada bilgilendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırılmıştır.

    'DAVET EDİLMEDİM ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMALAR 'DEVLET GELENEĞİMİZE UYMUYOR'

    © Fotoğraf : Twitter
    Soylu: İmamoğlu'nun AFAD'a çağrılıp çağrılmadığına şahadet edemem ama çağrılmasa yerini niye ayarlayalım
    27.09.2019 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Hizmet Grupları görevlileri olan toplam 269 yetkili katılmıştır.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli bu toplantıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB’den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar 'devlet geleneğimize' uymamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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    İstanbul Valiliği: İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
    Etiketler:
    Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya, Fuat Oktay, Toplantı, AFAD, Deprem, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Valiliği
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