'İstanbul Havalimanı'nda harç pulu otomatı para üstü vermiyor' iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı çıkış harç pulu alımı için yeni bir uygulamayı pilot olarak İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirdi. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre, makinelerden pul almak isteyen vatandaşlar para üstü alamadıklarından şikayetçi oldu.

Birgün'ün haberine göre, akinelerden pul almak isteyen vatandaşlar para üstü alamadıklarından şikayetçi oldu.

Özel bir yazılımla oluşturularak havalimanına yerleştirilen makineler sayesinde yolcular sıra beklemeden harç pulu alabiliyor. Ancak bazı vatandaşlar makinelere attıkları paraların üstünü alamadıklarını belirtti.

Bir vatandaş harç pulu makinesiyle gerçekleştirdiği işlem sırasında yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından paylaştı. 50 liralık harç pulu için makineye 200 lira yerleştiren vatandaş para üstünü alamadı.

Daha sonra makinenin arkasındaki ofiste bulunan görevlilere durumu bildiren şahıs, makinenin para iade bölümünün açılmasını sağladı ancak sorun burada da çözülemedi. Görevliler para haznesinde sadece 100 lira bulunduğunu kalan kısmın alınması için dilekçe yazılması gerektiğini ifade ettiler.

Söz konusu paylaşımlar şöyle:

bana 100 tlyi verdiler, kalani icin git dilekce yaz diyor adam yahu neye istinaden kime dilekce yazacagim? sonra bir baskasi soyle bir kagit yazdi verdi. beni arayacaklarmis. kim arayacak diyorum, bilmiyorum diyor. para ne zaman, nasil yatacak hesabima diyorum, bilmiyorum diyor. pic.twitter.com/U5A1Ofad2i — deyebek (@deyebek) September 27, 2019

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