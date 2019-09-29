Deprem tedbiri: İstanbul'da 29 okulda yarın eğitime ara verildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır" denildi.
EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLARIN LİSTESİ
Ağır hasarlı okullar:
1. BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
2. BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
3. BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
4. ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
5. GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
6. GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
7. GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
8. PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
9. SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
1. ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
2. AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
3. BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
4. BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
5. EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
9. GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
10. GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
11. KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
12. KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
13. KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
14. MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
15. PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
16. PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
17. SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
18. SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
19. SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
20. ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
3000'DEN FAZLA İHBAR GELDİ
Sivil yapılardaki durum hakkında ise, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; 9.359 hasarsız, 1.895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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