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19:02 29 Eylül 2019
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    Deprem tedbiri: İstanbul'da 29 okulda yarın eğitime ara verildi

    © AA / Ayşe Nur Akçelik
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca öğrencilerin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitime devam edeceklerinin yarın saat 14.00'e kadar duyurulacağı açıklandı.

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    İstanbul Valiliği, depremle ilgili ön hasar çalışmalarında son durum bilgilerini paylaştı. Bun kapsamda ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. 

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır" denildi.

    EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLARIN LİSTESİ

    Ağır hasarlı okullar:

    1. BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
    2. BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
    3. BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
    4. ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
    5. GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
    6. GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
    7. GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
    8. PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
    9. SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

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    Az hasarlı okullar: 

    1. ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
    2. AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
    3. BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
    4. BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
    5. EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
    9. GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
    10. GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
    11. KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
    12. KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
    13. KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
    14. MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
    15. PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
    16. PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
    17. SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
    18. SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
    19. SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
    20. ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi 

    3000'DEN FAZLA İHBAR GELDİ

    Akşam Postası
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    AFAD Merkezi’ne 3133 hasarlı yapı ihbarı yapıldığını belirten Valilik, şu bilgiyi verdi; "Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Hasar ihbarı yapılan 9 hastanemizden 7’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 1 hastanemizin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 4’ünün de ağır hasarlı (3’ü Cami, 1’i Cami müştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam etmektedir."

    Sivil yapılardaki durum hakkında ise, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; 9.359 hasarsız, 1.895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

    Etiketler:
    ara vermek, eğitim öğretim, Tatil, Okul, Hasar, Valilik, İstanbul, Deprem
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